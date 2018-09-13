Dövizdeki artışı direkt etkilemesi dolayısıyla merakla beklenen toplantı bugün gerçekleşti. PPK’da alınan kararla bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 17,75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar verildi. Karar Ak Parti döneminde alınmış en yüksek faiz artırımı kararı olması dolayısıyla tarihi bir önemde taşıyor.

TCMB'den 625 baz puan faiz artışı geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı. Politika faizi 6.25 puan artışla yüzde 24'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı. Merkez Bankası, Türk Lirası'nda yaşanan değer kayıpları ve yüksek enflasyon nedeniyle, politika faizinde 6.25 puan artışa gitti. Böylece bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseldi. Faiz kararı sonrası dolar 6.43 seviyesinden 6.01 seviyesine doğru sert düşüş gösterdi.

PPK toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

İlave sıkılaştırma masada

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Bu arada faizde 625 baz puan artışın ardından doların fiyatında sert bir düşüş yaşandı. Dolar TL karşısında 40 kuruşa yakın gerileyip 6 lira seviyelerine kadar düştü. Daha sonra dolarda yeniden hafif de olsa yukarı doğru bir seyir gözlendi.

Enflasyonun yükselişini doğrudan etkileyen dolar fiyatını düşürmek için piyasada faizlerin artırılması yönünde bir beklenti vardı. Yükselen faiz oranlarının enflasyonu olumlu yönde etkilemesi beklenirken inşaat gibi sektörlerin faiz oranlarından olumsuz yönde etkilenmesi bekleniyor.

Vira Haber