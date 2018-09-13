Eylül ayı DTO Meclis Toplantısı gerçekleşti

Yaklaşık dört saat süren toplantıya yakıt ikmalciler ile şehir içi taşımacıları arasındaki tartışma damga vururken denizcilik sektörünü de tedirgin eden dövizle yapılan sözleşmelerin TL üzerinden fiyatlandırmasıyla ilgili konuşan Tamer Kıran: " Bunlar pat diye yapılacak şeyler değil. Olmamış şeylerden olmuş gibi bahsetmeyin. Navlunlar Türk lirasına dönecek. Maaşlar Türk lirasına dönecek gibi spekülasyonlar var. Bunlar öyle pat diye olacak şeyler değil. Böyle bir durumda ne limanlara adam gelir. Ne çalıştıracak adam buluruz. 12 Ekim'e kadar bu olayın tebliği yayınlanacaktır. Ne olduğuna bakalım öyle yorum yapalım," dedi.

Ağustos ayında en önemli konusunun ülkemiz özelinde yaşanan ekonomik çalkantılı dönem olduğunu söyleyen Kıran, piyasalarda sakinlik olması gereken bir dönemde dolarla oturup euro ile kalktığımızı söyledi. "Çok ciddi bir baskı altındayız," diyen Kıran "Enseyi karartmadan çalışmaya çalışmaya devam etmeliyiz. Aksi takdirde direkt olarak bunun çok negatif ekonomik sonuçlarıyla karşı karşıya gelebiliriz. Bizim denizcilik sektörü olarak bir avantajımız var çalıştığımız birçok kalemde dövizle kazandığımız için bu durum bize avantaj sağlıyor ama bu ülkenin en basit çalışanın bile yaşadığı her sorun bizi ilgilendirir. Biz ülke gerçeklerinden kopamayız ve sorunlarına kafamızı çeviremeyiz. Ülkede faizler yüzde 40’a yükselirse bundan herkesin çok ciddi olarak canı yanar," dedi.

Navlunda olumlu tablo

Toplantıda öne çıkan konulardan biri de Semih Dinçel'in yaptığı açıklamalardı. Dinçel, Baltık Kuru Yük Endeksi'nde ve dökme yük piyasasında navlunlar yukarı doğru gittiğini söylerken bir yıllık zaman esaslı gemi kiralamalarında olumlu bir tablo olduğunu ve 2019’da dökme yük filosu yüzde 3 artış beklenildiğini söyledi. Dünyadaki deniz yoluyla taşınacak yükte 11.6 milyardan 12 milyar tona çıkacağını söyleyen Dinçel, "Koster de ise olumsuz bir tablo" var dedi.

TÜRDEF'ten Denizci STK'lar Çalıştayı'na davet

Toplantıda söz alan Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli 27 Eylül'de Piri Reis Üniversitesi'nde yapılacak Denizci STK'lar Çalıştayı'na meclis üyelerini davet ederken sektör için Türk gemi adamlarının, Türk mühendislerin önünün açılmasının çok önemli olduğunu, özellikle yabancı bayraklı gemilerde mürettabatın neredeyse tamamen yabancı olduğunu söyleyen Dereli: ""Türk gemilerinde, Türk gemi adamları çalışmalı, Türk gemi adamlarına ve gemi inşalarında Türk mühendislerine güvenilmeli dedi."

Tarifeli sefer zor durumda

Toplantıda söz alan 31 No'lu Liman içi ve Liman Dışı Hatlı Sefer Yapan Yolcu Gemisi İşletmecileri Başkan yardımcısı Kasım İnan'ın devletin uyguladığı ÖTV muafiyetlerinin mevcut akaryakıt ve döviz fiyatlarıyla bir anlamı kalmadığını belirtmesi üzerine bir sonra söz alan 13 No'lu Yakıt Komitesi Başkanı Mustafa Muhtaroğlu yakıtta olumlu gidiş olduğundan bahsederken hatlı sefer yapan gemi işletmecilerinin ÖTV'nin yükselmesini istemelerini değerlendirirken bilet fiyatlarına zam yapılması yoluna gidilmesinin daha uygun olduğunu söylemesi üzerine toplantıda kısa süreli tartışma yaşandı.

Kemal Can Kayar

virahaber.com