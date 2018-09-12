İran Meclisi’ne Urmu Gölü tepkisi

İran Meclisi'nin Urmu milletvekili olan Ruhulla Hazretpur, Urmu Gölü için ayrılan devlet bütçesinin başka alanlarda kullanıldığını belirtti.

Araz News haberine göre İran Meclisi'nin Urmu milletvekili olan Ruhulla Hazretpur, Urmu Gölü için ayrılan devlet bütçesinin başka alanlarda kullanıldığını belirtti ve Hazetpur önemli iddialarda bulundu.

Urmu milletvekili Ruhulla Hazretpur "Bence, devlet Urmu Gölü’nün yeniden canlandırılması için tahsis edilen fonların harcanmasını izlemek için bir kurum oluşturmalıdır. Urmu Gölü Canlandırma Merkezi’ne tahsis edilen fonların bir konferans salonu, masa, sandalye, teknik ve başka tarzda ekipmanları satın almak için harcandığını açıkça belgeledim. Bu harcamaların Urmu Gölü ile ilgisi yok. Gölün kurtuluşu için gerekenler zaten bilimsel olarak araştırılmıştır. Bu durumda gölü önce stabilize edilmeli ve sonra onu onarmaya çalışmalıyız" dedi.

"KISA VADEDE ÇÖZÜM: ZAB NEHRİ"

Ruhulla Hazratpur, “Göldeki durumu 2018’de Zab Nehri’ni göle aktararak, stabilize etmek mümkündür. Bundan sonra, gölü yeniden canlandırmak için kararlı adımlar atmamız gerekiyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

Güney Azerbaycanlı Türk milletvekilleri de dahil olmak üzere pek çok yerel yetkili, hükümeti Urmu Gölü’nün karşılaştığı sorunlara hitap etmek için yeterli bütçe fonlarını tahsis etmemekle suçluyor.

URMU GÖLÜ NEDEN KURUYOR?

Dünyanın 3. büyük tuz gölü olan Urmu Gölü'nde son 20 yıldır su seviyesi %70 oranında azalmış durumda. İran'ın kuzeyinde yaşayan Güney Azerbaycan Türkleri ise bu durumdan İran rejimini sorumlu tutuyor.

Güney Azerbaycanlı aktivistler Urmu Gölü'nün kurumasında İran rejiminin kasıtlarına dair birçok örnek sıralıyor. Öncelikli nedenlerden biri olarak Urmu Gölü havzasındaki nehirlerin üzerine hesapsızca inşa edilen barajlar olarak görülüyor. İran rejiminin göle akan nehirler üzerine tam 25 baraj inşa ettiği biliniyor. Ayrıca gölün ortasına inşa edilen köprü yolu inşasının gölü kuzey ve güney olarak ikiye ayırarak su geçişini kısıtladığını, bu nedenle gölün güney kısmının kurumasının hızlandığı vurgulanıyor. Yine tarım amaçlı açılan derin su kuyularının göle akan yeraltı kaynaklarını kuruttuğu belirtiliyor.

Tüm bunları 2000'li yılların başından beri ifade ettiklerini belirten Türk aktivistler ve çevreciler verilen sözlerin yerine getirilmediğini aktarıyor. Özellikle bu konu hakkında yapılan tüm gösterilerde yüzlerce insanın tutuklamalara tabi olduğu belirtiliyor. Urmu Gölü meselesi Güney Azerbaycanlıların Türk dili ve kimlik meselesinden sonra en çok itirazda bulunduğu konu olarak görülüyor. Türkiye sınırı hattındaki bu kasıtlı uygulamanın kendilerini yurtlarından etme tehlikesini her fırsatta dile getirmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde yine Güney Azerbaycanlı aktivistler Türkiye'deki twitter kullanıcıları ile beraber " #saveurmialake " başlığı ile bu konudaki itirazlarını dünyaya duyurmaya çalışmıştı.

Vira Haber