Aksona Mehmet’e coşkulu karşılama

Halil Aktaş, Özdemir Gemici ve Ferhat Borucu ile birlikte Bodrum’dan yelken açarak Bozcaada’ya giden ve 16. günün akşamında Bodrum’a dönen Aksona Mehmet törenle karşılandı. Bodrum Limanında düzenlenen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, belediye meclis üyeleri, denizciler, eski süngerciler ve vatandaşlar katıldı. Bodrum Bandosu’nun seslendirdiği marşlar eşliğinde gerçekleşen töreni ilçede bulunan yerli ve yabancı misafirlerde ilgiyle izledi.

Aksona Mehmet olarak tanınan Mehmet Baş, karşılama töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Güzel ülkemin yaşadığı muhteşem toprakların sevgi dolu yürekleri, can dostlarım inanın bakın, 65 yılında bu muhteşem deniz kültürünün içine girdim 15 yaşımdayken. 55 Yıldır Doğu Akdeniz’den Siclya’ya bütün buralara bu kültürü tanıtmak için gittim, dostlar edindim. Kuzey Afrika kıyılarından Çanakkale’ye kadar Ege, Akdeniz kıyılarında isimsiz mezar bıraktı bu insanlar, yelekn, kürekle gitti karınca kaderince bu sarı altına dönüşen siyah incileri oralardan çıkartıp getirdi. Bugün üzerinde yaşadığımız bu muhteşem ülkemizin karınca kaderince yapılmasına bir katkı koydular, ihracat malıdır bu sünger. İşte onların anısına gittim ben. Sağolsun başkanım ve kaymakamımızın çok büyük destekleri var. Bu projenin altında onların imzası var. Duyarlılıklarından ötürü hepsine güzel ülkem adına binlerce kez teşekkür ederim.”

Bodrum’un tüm değerlerine özen göstereceklerini ve gelecek nesillere aktarmak için tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini belirten Bodrum Belediye başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi;

“Süngerciler Bodrum’un tarihinde çok önemli bir yer tutar. Bodrum’da şu an denizclik varsa, ahşap tirhandil, gulet imalathı varsa, işte biz bunu bu emektar süngercilere borçuluyuz. Aynı zamanda mavi yolculuğun başlangıcıdır süngercilik. Bu toprakların en büyük değerlerinden bir tanesi Cevat Şakir yine bir tirhandil ile yanında Azra Erhat ile Sebahattin Eyipoğlu ile Gökova’ya açılmıştır. Bütün kitapları Gökova üzerinedir, Ege üzerinedir. Süngercilerin yaşamları üzerinedir. Cefakar yaşamları üzerinedir. Bizler bu kültüre sahip çıkıyoruz.”

Başkan Aras konuşmasının devamında Bodrum’a “Süngercilik Tarihi Müzesi” kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirterek şunları söyledi;

“Şimdi bizim ilk yapacağımız işlerden birisi yıllardır yapılmayan, eksik bir şey bu her yer de var Ege’de kiş adalarda da var bu, bir süngercilik tarihi müzesi ve süngercilik müzesi yok şu anda Bodrum’da. Biz şimdi bunu kuruyoruz sevgili dostlar. Ayrıca, Unesco’nun da kültürel değerlere olduğu kadar insanlara da sahip çıktığını biliyoruz. İşte yine kültüre, tarihe damga vuran insanlara verdiğpi bir paye var Mehmet ağabeyde buna Yaşayan İnsan Hazinelerinde tek adaydır.”

Başkan Aras konuşmasının ardından Aksona Mehmet’e teşekkür ederek tüm zamanların sünger avcılarının anısına bir teşekkür plaketi verdi.

Vira Haber