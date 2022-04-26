AKSUNGUR SİHA’dan Büyük Başarı!
TUSAŞ tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz ay Deniz Kuvvetlerine teslim edilen AKSUNGUR SİHA'lar MAM-L ile gemi vurdu.
TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii), geçtiğimiz Mart ayının sonlarında Deniz Kuvvetlerine yeni ANKA-S ve AKSUNGUR SİHA’larını teslim etti. Şimdiyse Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Mavi Vatan-2022 tatbikatında kullanılan AKSUNGUR bir ilki gerçekleştirdi ve gemi vurdu.
AKSUNGUR, MAM-L ile gemi vurdu!
T.C. Millî Savunma Bakanlığı, 11-21 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Mavi Vatan-2022 tatbikatına ait yeni bir video yayınladı. Ayrıca bu askeri tatbikatın 122 gemi, 41 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, amfibi hücum timleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birliklerinin katılımıyla gerçekleştirildiği söylendi.
Her ne kadar ayrı bir açıklama gelmemiş olsa da paylaşılan videoda gördüğümüz kadarıyla TUSAŞ’a ait AKSUNGUR SİHA tarafından ateşlenen bir MAM-L (lazer Güdümlü Mini Akıllı Mühimmat), tam isabet ile gemi vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımlarda ise şunlar söylendi:
Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı; 122 gemi, 41 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, amfibi hücum timleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birliklerinin katılımıyla başarılı şekilde tamamlandı.
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nda; Kara ve Hava Kuvvetlerimiz, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları görev aldı.
MAM sınıfı mühimmat özellikleri
|Ağırlık
|MAM-L: 22 kg
MAM-C: 6.5 kg
MAM-T: 94 kg
|Uzunluk
|MAM-L: 100 cm
MAM-C: 97 cm
MAM-T: 140 cm
|Bomba
|MAM-L Reaktif zırhlara karşı etkili tandem.
Yüksek patlayıcı parçacık etkili.
Termobarik.
MAM-C Çok amaçlı savaş başlığı (Parçacık etkili, yakıcı ve zırh delici)
Yüksek patlayıcı parça tesirli.
MAM-T Reaktif zırhlara karşı etkili tandem.
Yüksek patlayıcı parçacık etkili.
Termobarik.
|Kalibre
|MAM-L: 160 mm
MAM-C: 70 mm
MAM-T: 230 mm
|Azami menzil
|MAM-C: 8 km
MAM-L: 8 km (Ataletsel Seyrüsefer Sistemi/Global Konumlandırma Sistemi Seçeneği ile 14 km)
MAM-T: 30 km (SİHA’lar için), 60 km (Hafif taarruz uçakları için), 80 km (Savaş uçakları için)
|Patlama mekanizması
|Etki, Yakınlık
|Kılavuz sistemi
|Yarı aktif lazer güdüm
|Platform
|Bayraktar Taktik İHA
Bayraktar TB2
Bayraktar Akıncı
TUSAŞ Aksungur
TUSAŞ Anka
Vestel Karayel
TUSAŞ Hürkuş
AKSUNGUR özellikleri
- Motor tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel
- Motor gücü: 2×170 HP
- Düz uçuş hızı: 250 km/sa
- Havada kalış süresi: 50+ Saat
- Maksimum irtifa: 25.000 ft
- Azami kalkış ağırlığı: 3.300 kg
- Faydalı yük kapasitesi: 750+ kg
- Link menzili: 250+ km
- Taaruz/deniz karakol görevi: 750 kg Harici Yük ile 25 bin ft’te 12 saat
- Kanat açıklığı: 24 m
- Yatay uzunluk: 11.6 m
- Otonom uçuş kontrol sistemi
- Otomatik iniş-kalkış sistemi
- Yüksek hızlı veri bağlantısı
AKSUNGUR silah sistemleri:
- TEBER-81(Lazer Güdümlü Mk-81)
- MAM-C
- MAM-L
- HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti)
- TEBER-82 (Lazer Güdümlü Mk-82)
- KGK (82) (Kanatlı Güdüm Kiti)
- LUMTAS
- Cirit
- Minyatür Bomba
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