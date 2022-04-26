AKSUNGUR SİHA’dan Büyük Başarı!

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii), geçtiğimiz Mart ayının sonlarında Deniz Kuvvetlerine yeni ANKA-S ve AKSUNGUR SİHA’larını teslim etti. Şimdiyse Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Mavi Vatan-2022 tatbikatında kullanılan AKSUNGUR bir ilki gerçekleştirdi ve gemi vurdu.

AKSUNGUR, MAM-L ile gemi vurdu!

T.C. Millî Savunma Bakanlığı, 11-21 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Mavi Vatan-2022 tatbikatına ait yeni bir video yayınladı. Ayrıca bu askeri tatbikatın 122 gemi, 41 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, amfibi hücum timleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birliklerinin katılımıyla gerçekleştirildiği söylendi.

Her ne kadar ayrı bir açıklama gelmemiş olsa da paylaşılan videoda gördüğümüz kadarıyla TUSAŞ’a ait AKSUNGUR SİHA tarafından ateşlenen bir MAM-L (lazer Güdümlü Mini Akıllı Mühimmat), tam isabet ile gemi vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımlarda ise şunlar söylendi:

Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı; 122 gemi, 41 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, amfibi hücum timleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birliklerinin katılımıyla başarılı şekilde tamamlandı.

Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nda; Kara ve Hava Kuvvetlerimiz, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları görev aldı.

MAM sınıfı mühimmat özellikleri

Ağırlık MAM-L: 22 kg

MAM-C: 6.5 kg

MAM-T: 94 kg Uzunluk MAM-L: 100 cm

MAM-C: 97 cm

MAM-T: 140 cm Bomba MAM-L Reaktif zırhlara karşı etkili tandem.

Yüksek patlayıcı parçacık etkili.

Termobarik.

MAM-C Çok amaçlı savaş başlığı (Parçacık etkili, yakıcı ve zırh delici)

Yüksek patlayıcı parça tesirli.

MAM-T Reaktif zırhlara karşı etkili tandem.

Yüksek patlayıcı parçacık etkili.

Termobarik. Kalibre MAM-L: 160 mm

MAM-C: 70 mm

MAM-T: 230 mm Azami menzil MAM-C: 8 km

MAM-L: 8 km (Ataletsel Seyrüsefer Sistemi/Global Konumlandırma Sistemi Seçeneği ile 14 km)

MAM-T: 30 km (SİHA’lar için), 60 km (Hafif taarruz uçakları için), 80 km (Savaş uçakları için) Patlama mekanizması Etki, Yakınlık Kılavuz sistemi Yarı aktif lazer güdüm Platform Bayraktar Taktik İHA

Bayraktar TB2

Bayraktar Akıncı

TUSAŞ Aksungur

TUSAŞ Anka

Vestel Karayel

TUSAŞ Hürkuş

AKSUNGUR özellikleri

Motor tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel

Motor gücü: 2×170 HP

Düz uçuş hızı: 250 km/sa

Havada kalış süresi: 50+ Saat

Maksimum irtifa: 25.000 ft

Azami kalkış ağırlığı: 3.300 kg

Faydalı yük kapasitesi: 750+ kg

Link menzili: 250+ km

Taaruz/deniz karakol görevi: 750 kg Harici Yük ile 25 bin ft’te 12 saat

Kanat açıklığı: 24 m

Yatay uzunluk: 11.6 m

Otonom uçuş kontrol sistemi

Otomatik iniş-kalkış sistemi

Yüksek hızlı veri bağlantısı

AKSUNGUR silah sistemleri: