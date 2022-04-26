Türk Armatörler Birliği'den TMMOB GEMİMO’ya Ziyaret

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Kontaytekin ve Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Rasim Akar, Burak Akartaş, Adnan Naiboğlu ve Murat Er’den oluşan bir heyet, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’nın (GEMİMO) Genel Merkezini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı A. Yaşar Canca ve 41. Dönem Yönetim kurulu üyelerine tebrik ziyaretinde bulundular.

Türk Armatörler Birliği’nin TMMOB GEMİMO’yu ziyaretinde GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Canca, Doç. Dr. Görkem Kökkülünk, Yunus Emre Aşkın, Gözde Turan, Gülşah Burçin Düzülütaş hazır bulundular.

GEMİMO 41. Olağan Seçimli Genel Kurulu 9-10 Nisan 2022 tarihinde yapılmış ve Genel Kurul’da 2024 yılına kadar Yaşar Canca’nın yönetim Kurulu Başkanlığını yapacağı yeni yönetim kurulu belirlenmişti.

Ziyarette denizcilik sektörünün iki büyük paydaşı işbirliğinin artarak devam edeceği mesajı verdiler.

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Kontaytekin ve Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Rasim Akar, Burak Akartaş, Adnan Naiboğlu ve Murat Er’den oluşan bir heyet, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’nın (GEMİMO) Genel Merkezini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı A.Yaşar Canca ve 41. Dönem Yönetim kurulu üyelerine tebrik ziyaretinde bulundular.