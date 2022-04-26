Greenpeace'den Rus Tankerine Zincirli Ukrayna Protestosu

Grup, tankerin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşını finanse eden" hidrokarbon yükünü boşaltmasını önlemek için bu faaliyette bulunduklarını açıkladı.

Örgüt, Rus petrol grubu Novatek tarafından kiralanan, Hong Kong bandıralı Ust Luga adlı tankerin petrol şirketi Esso'nun güneydoğu Norveç'teki Asgardstrand'daki terminaline 95 bin ton kerosen taşıdığını belirtti.



Plastik botlarla gemiye yanaşan aktivistlerin bir bölümü demirleyen geminin zincirine kendilerini zincirlerken, diğerleri ise kanolarla "Petrol savaşı körükler" ("Oil fuels war") pankartı açtı. Bazı çevreci militanların ise faaliyete geçmeden önce polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

"Yük, Ukrayna savaşından önce alındı"

Greenpeace Norveç şefi Frode Pleym, "Norveç'in (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşını finanse ettiği bilinen Rus petrolü için bir sığınak görevi görmesi beni şoke etti" açıklamasında bulundu.

Esso Norveç'in bir sözcüsü ise anlaşmanın savaşın başlamasından önce yapıldığını ifade ederek tankerin yükünün Ukrayna'nın işgalinin ardından Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımların kapsamında olmadığını söyledi. Sözcü ayrıca Esso Norveç'in Rusya ile başka satın alım anlaşması imzalamadığını da ifade etti.

Norveç Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen 18 Mart'tan beri Birlik üyesi 27 ülke tarafından Rusya'ya karşı alınan yaptırımların neredeyse tamamını uyguluyor.