Alabalık Tesisinden Kilolarca Balık Çaldılar
Hırsızlar gece yarısı özel bir firmaya ait Alabalık tesisinden 300 kg balık çaldılar.
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü sınırları içerisinde bulunan Karadere barajındaki özel bir firmaya ait alabalık üretim tesisine gece yarısı giren hırsızlar 300 kilograma yakın balığı alarak kayıplara karıştı. Hırsızların tesise ait demirli ve kilitli olan tekneye bir düzenek kurarak üretim merkezine ulaştıkları tespit edildi.
Taşköprü İlçe Jandarma komutanlığının dikkatli araştırması sonucu olaya karıştıkları iddiası ile E.K. ve A.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemleri sonrasında Adliyeye sevk edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Balıkçılık, Hırsızlık, Alabalık Tesisi
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