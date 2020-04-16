Arkas Lojistik, Temassız Operasyon Mottosu

COVID-19 salgınıyla birlikte tüm dünya ticaretinde taşlar yeniden dizilirken “Temassız Operasyon” mottosunu benimseyen Arkas Lojistik, demir yolu taşımacılığında zaman ve maliyet avantajı yaratırken fiziki teması en aza indirerek hem iş ortaklarının hem çalışanlarının sağlığını ön plana alıyor.

KORONAVİRÜS AÇISINDAN EN GÜVENLİ TAŞIMA MODU: DEMİR YOLU

Demir yolu taşımacılığında fiziki temasın diğer taşıma türlerine kıyasla daha az oluşu bu sistemi kara yoluna kıyasla daha tercih edilir hale getiriyor. Kara yolunda alınan önlemler nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve uzayan süreçler dünya ticaretinde demir yolu dönemini yeniden getiriyor. Demir yolu ile 40 TIR’lık bir taşımayı tek seferde sadece iki makinist ile gerçekleştirebiliyor. Kara yolunda bu durum, en az 40 sürücü yani 40 insan anlamına geliyor. Bu da temasın az olması gereken şu dönemde salgının yayılmasına engel olarak ticaretin ve taşımanın devam etmesi için çok önemli bir avantaj sağlıyor.

DEMİR YOLU TAŞIMALARINDA ÖNCÜ

Demir yolu taşımalarının Anadolu’yu daha fazla geliştireceğine inançla uzun yıllardır demir yoluna önem veren Arkas, öngörülü yatırımları ile müşterilerine ihtiyacı olduğu anda en uygun çözümü sunmaya hazır. Arkas Lojistik filosunda bulunan 700’den fazla vagon ile Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden limanlarına ithalat ve ihracat konteyner demir yolu taşımaları yapıyor.

Halihazırda Mersin-Yenice ve İzmit-Kartepe’de iki kara terminali planı devam eden Arkas Lojistik, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir yolu Hattı’nda Türkiye’den ilk treni yükleyerek tarifeli seferleri başlatan şirket konumunda.

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, “COVID-19 salgını nedeniyle kara yolunda gerçekleştirilen kontrollerin oluşturduğu kuyruklar ve aksamalar ticareti olumsuz yönde etkilemeye başlamışken demir yolu, temassız taşıma taşıma özelliği sayesinde bir kez daha sıkıntılı süreçlerin çözümü konusunda en önemli modül konumuna geldi. Biz bu durumun geçici olmayacağını, salgın sonrasında da yük taşımalarında demir yolu payının artacağını düşünüyoruz” diyor.

TCDD’YE DESTEK

Bu kapsamda Kütahya Alayunt istasyonundan Derince Körfezi’nde bulunan Evyapport ve DP World Yarımca limanlarına Kütahya’daki sanayicinin yüklerini taşımaya başladık. Burada daha önce TCDD’nin vagonlarını kullanırken bu haftadan itibaren 10 özvarlık vagonumuzda burada hizmet veriyoruz. Böylece buradaki vagon sayımızı da artırmış olduk” diyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nden Mersin Limanı’na ihracat ve ithalat taşımalarının da uzun zamandır devam ettiğine değinen Göçmez, Bu taşımaları da yine TCDD’ye ait vagonlarla gerçekleştirdiklerini, son dönemde bu bölgeye de 10 adet özvarlık vagon dedike ettiklerini söyledi. Kayseri’de de 77 adet öz varlık vagonlarının bulunduğu bilgisini veren Göçmez, B”öylece tüm bölgelerdeki özvarlık vagon sayımız 117’yi bulacak” dedi.

Arkas Lojistik olarak vagon taleplerindeki artışla birlikte TCDD’nin tedarik sıkıntısına destek olmak için BTK hattında kendi vagonlarını da kullanıma sokma konusunda TCDD ile iş birliği yaptıklarını kaydeden Göçmez, “Bu hatta da 15-20 özvarlık vagonumuzu hizmete sokmayı planlıyoruz.

BTK hattında halihazırda Türkiye’den CIS ülkelerine taşıdığımız yük 65 bin tonu geçti; hatta taşınan toplam yükün neredeyse yarısını yükleniyoruz. Haftada bir olan seferleri haftada ikiye çıkarmayı hedefliyoruz.

İhracatçılarımızın artan taleplerini bu şekilde karşılayacak ve bu dönemde gerek sanayicimizin gerekse devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vira Haber