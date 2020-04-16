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İstanbul Boğazı’nı Kirletmenin Bedeli Ağır Oldu

İstanbul Boğazı’nı Kirletmenin Bedeli Ağır Oldu

İstanbul Yeşilköy açıklarında boğaza evsel atıksu deşarj eden kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları numune örneklerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderdi.

Boğaz geçişi iptal edilen gemi, sonuçlar çıkıncaya kadar yetkililerce belirlenen bölgede bekletildi.

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TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında kuru yük gemisinin, denize evsel atıksu deşarjı yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yetki devri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Seaguardian" adlı gemiye Çevre Kanunu uyarınca 2 milyon 397 bin lira idari para cezası uyguladı.

Vira Haber

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