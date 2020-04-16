Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nden Koronavirüs Açıklaması

“Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü tarafından 02.03.2020 tarihi itibariyle Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili küresel risk “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış ve “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.

Tersanelerimiz de sürecin en başından bu yana hatta virüs ülkemize girmeden önce bir dizi tedbiri hayata geçirmiş olup, bu süreçte devletimizin kararları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Sektör olarak Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulunun yayınları takip edilmekte, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tüm genelgelere uyulmakta, talep edilen uygulamalar harfiyen yerine getirilmektedir.

Bu kapsamda öncelikle sokağa çıkmasına izin verilmeyen personellerin yanı sıra 60 yaş üstü personellerle, işyeri hekimlerince covid-19 bakımından riskli olarak değerlendirilen personelin yıllık ücretli izin kullandırma/telafi çalışması/evde çalışma şeklinde uygulamalarla tersane sahasından uzaklaştırılması sağlanmıştır.

Diğer personeller açısından ise dönüşümlü çalışma/evden çalışma/yıllık ücretli izin kullanımı suretiyle personel sayısını asgari düzeyde tutma, servislerde oturma düzeni ve maske kullanımı zorunluğu gibi tüm önlemler alınmıştır.

Tersanelerimiz tüm tedbirleri alarak çalışmaya devam etmektedir. Nitekim alınan bazı tedbirler şu şekildedir:

• Tersane sınırları içerisinde ve tersanede bulunan gemilerde zorunlu maske kullanımı

• Personelin tersane girişlerinde ve gemi adamlarının gemide her gün ateş ölçümü

• Periyodik olarak kapalı alanların dezenfekte edilmesi

• Yemekhanelerde oturma düzeni sosyal mesafeye azami oranda uygun çalışma düzeni kurulması

• Çalışanların bulunduğu hemen her yere el dezenfektan ve benzeri arındırıcılar konulması

• Tersane sahası içerisinde çay ocağı gibi toplanma alanlarının kapatılması

Şu anda küresel olarak devam eden salgının ekonomik anlamda da hem sektörümüze hem de ülkemize olumsuz etkilerini en aza indirmek için sektör olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmekteyiz.

Öte yandan sektörümüz içinden ya da sektörümüz kaynaklı bir vaka olup olmadığı ile ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve hastanelerimize yaptığımız sorgulamalarımızda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Hasta Hakları Yönetmeliği nedeniyle doğal olarak bilgi alamamaktayız. Bu yaklaşımı da doğru buluyor ve saygı gösteriyoruz.

Resmi olmayan, kulaktan duyma, derme çatma bilgilere itibar etmemekteyiz. Sizlerden de beklentimiz bu yöndedir.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu anda karantina altında tersanemiz bulunmamaktadır. Covid-19 virüsünün kaynağı tersaneler olmadığı gibi, alınan önlemler sayesinde de salgının bulaşma yeri olmaması sağlanmıştır.

Sektörümüz dün olduğu gibi bugün de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile tam işbirliği içerisinde bu süreci yürütmektedir.”

Vira Haber