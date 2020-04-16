Türk Armatörler Bİrliği'nden Önemli Açıklama

Türk Armatörler Birliği, gemilerdeki personel değişiminin 20 Mayıs 2020'ye kadar ertelendiğini açıkladı.

İşte o açıklama:

Sayın Sektör Yetkilileri,

COVİD 19 salgını küresel anlamda her yerde hızla yayılmaya devam ediyor. Biz Türk Armatörler Birliği olarak, ÖNCE SAĞLIK prensibi ile COVID tedbirlerimizi Aralık ayının başından beri artırarak almaya devam ediyoruz. İnsanlar evlerinde kendini izole ederken, bizler deniz taşımacılığı sektörü olarak ülkemizin ihtiyacını karşılamak için kesintisiz çaba göstermemiz gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz.

Şu anda salgın anlamında riski en düşük, en izole ve en tedbirli yerin gemilerimiz olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da hem gemi personelimizin sağlığını önemsiyor, hem de insanlarımızın ihtiyaçlarını kesintiz idame ettirmek istiyoruz.

O nedenle gemilerimizde olası salgın riskini engellemek, gemideki personelimizin sağlığını korumak ve deniz taşımacılığımızın kesintisiz idamesini sağlamak maksadıyla, Türk Armatörler Birliği olarak gemilerimizdeki personel değişiminin 20 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmesi için prensip kararı alınmıştır.

Söz konusu değişimlerin belirtilen tarih dikkate alınarak yapılmasını sektörümüze önemle tavsiye ediyoruz.

Ayrıca böylesine kritik bir süreçte ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek adına “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Türk Armatörler Birliği olarak katılım sağlamış olduğumuzu da bu vesileyle değerli sektörümüzün bilgisine sunuyoruz.



Türk Armatörler Birliği