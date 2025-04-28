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Alabora Olan Teknedeki 4 Kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

Alabora Olan Teknedeki 4 Kişiyi Sahil Güvenlik Kurtardı

Antalya'da hava muhalefeti nedeniyle alabora olan teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Aksu ilçesi Kumköy bölgesi açıklarında dün özel bir teknenin hava şartları nedeniyle alabora olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu tarafından deniz yüzeyinde bulunan M.A. (50), K.A. (21), Y.D. (50) ve F.B. (37) isimli 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik birimleri tarafından çıkartılarak Aksu Çayı'na getirilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vira Haber


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