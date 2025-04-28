Milli Teknolojiler Yavru Vatan KKTC’de TEKNOFEST Kuşağıyla Buluşuyor

Milli Teknoloji Hamlesi’nin paydaşlarından STM, gençlere yönelik ilham verici projeler ve etkinliklerle savunma sanayiinin geleceğine katkı vermeye devam ediyor. STM, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Lefkoşa Eski Ercan Havalimanında gerçekleştirilecek, TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) etkinliğinde, teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

STM’nin yürütücülüğünü üstlendiği, TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın (TDŞ) birinci etabı KKTC’de düzenlenecek. TDŞ’de pilotlar zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelerle mücadele edecek.

Milli Mühendislik Ürünleri Kuzey Kıbrıs'ta

TEKNOFEST KKTC’de, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni MİLGEM’in 5. gemisi TCG İSTANBUL, STM500 denizaltısı, milli vurucu İHA sistemi KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN’ın maketleri STM standında sergilenecek.

Gençler, Hayallerindeki Teknolojiyi Çizecek

Etkinlik boyunca STM standı, çocuklara ve gençlere özel eğitici ve eğlenceli birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, “Dijital Hafıza Oyunu” ile STM’nin geliştirdiği savaş gemileri ve İHA’ları eşleştirmeye çalışacak. Minikler, hayallerindeki teknolojileri de kağıda dökerek, dijital ekranlarda hayata geçirecek. STM standını ziyaret eden lise ve üniversite öğrencileri ise, dijital anket aracılığıyla kendilerine uygun mühendislik alanlarını keşfederek, STM’deki staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

Güleryüz: KKTC ile Güçlü Bağlarımızı Milli Teknolojilerimizle Pekiştireceğiz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “TEKNOFEST, gençlerimizin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına olan ilgisini pekiştiren ve düzenlenen yarışmalarla onların potansiyellerini ortaya koymalarına imkân tanıyan çok kıymetli bir platform. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağları teknoloji aracılığıyla daha da pekiştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. STM olarak savunma sanayiinde milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünleri, Kıbrıslı kardeşlerimizle buluşturacağız” ifadesini kullandı.

Vira Haber