Alaska Körfezi'ndeki sır çözüldü!

Farklı renklerdeki görünümüyle dikkat çeken körfez suyunun karışmıyor gibi gözükmesinin ardındaki sır bakın neymiş...

Alaska Körfezi, Büyük Okyanus'un kuzey doğusunda yer alıyor. Sadece Alaska'nın değil, Kanada'nın da kıyısının bulunduğu Alaska Körfezi'nde, iki suyun bir araya geldiği ancak karışmadığı iddia ediliyor.

Peki iki su gerçekten karışmıyor mu? İşin aslına bakılırsa Dünya üzerindeki su kütlelerinin tamamı birbiriyle karışmak zorunda.

Ancak dünya üzerindeki nehirler, okyanuslar veya denizler, içlerindeki mineral ve içerik farklılıkları nedeniyle farklı renklerde görünüyor.

Bu nedenle tatlı ve tuzlu sular bir araya geldiğinde karışmıyor gibi görünüyor. Ancak tüm su kütleleri aslında birbiriyle karışıyor. Alaska Körfezi'nde okyanus ve buzul sularının birleştiği nokta içerik farklılıkları nedeniyle ayrışmış gözüküyor.

Vira Haber