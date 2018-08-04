ABD Donanmasına bir LCS daha

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Sistemleri Komutanlığı (NAVSEA), USS Charleston (LCS 18) kıyı muharebe gemisinin (Littoral Combat Ship / LCS) kabul testlerinin tamamlandığını açıkladı. Meksika Körfezi’nde gerçekleştirilen kabul testlerinde gemi, 11 metrelik bot operasyonu, hava ve satıh hedeflerine karşı tespit ve angajman, baş ve kıç iticileri ile demirleme operasyonları test edildi. Teslimatın ardından gemi personeli, Mobile’de mürettebat ve harbe hazırlık eğitimi gerçekleştirecek ve geminin üssü olan San Diego’ya konuşlandırılacak.

İhtiyaca göre konfigüre edilebilir modüler bir yapıda olan LCS, gerekli durumlarda su üstü veya su altı harbi yapabilecek şekilde süratle konfigüre edilebiliyor. Açık mimari yöntemiyle tasarlanan ve inşa edilen gemi, çeşitli insanlı ve insansız araçları işletme kabiliyetine de sahip.

Vira Haber