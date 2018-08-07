ABD yeni güdümlü füze fırkateyn için harekete geçti

ABD Donanması için beş firma güdümlü füze fırkateyni geliştirecek ve ardından da 20 fırkateyn inşası için çalışma başlatılacak. Donanmada Oliver Hazard Perry sınıfı güdümlü füze fırkateynlerin emekli edilmesinin ardından güdümlü füze fırkateyni bulunmuyor.

Amerikan Donanması, beş firma ile güdümlü füze fırkateyni (Guided Missile Frigate (FFG(X))) geliştirme opsiyonları üzerine bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında yeni fırkateynin konsept tasarım çalışmaları yürütülecek. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, donanmanın uçak gemisi görev gruplarına eşlik edebilecek ve filolarla bağlantılı olarak görev yapabilecek, gerektiğinde bağımsız olarak da harekât yapabilecek fırkateyn ihtiyacına yönelik bir çalışma yürütüleceği belirtildi.

FFG(X) Programı kapsamında 20 adet fırkateyn inşa edileceği de belirtildi. Konsept çalışmaları için Austal USA LLC ile 6,3 milyon, General Dynamics Bath Iron Works ile 7,9 milyon, Huntington Ingalls Inc. İle 7,9 milyon, Lockheed Martin ile 6,9 milyon, Fincantieri Marinette ile ortak çalışma yürütecek olan Fincantieri Marinette Marine ile de 7,9 milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma imzalandı.

Haziran 2019’da tamamlanması planlanan konsept tasarım çalışmalarının ardından Amerikan Donanması’nın esas kriterleri belirlemesinin ardından detaylı tasarım safhasına geçilecek.

Amerikan Donanması’nın envanterinde daha önce hizmette olan Oliver Hazard Perry sınıfı güdümlü füze fırkateynlerin emekli edilmesinin ardından hâlihazırda bir güdümlü füze fırkateyni bulunmuyor.

Vira Haber