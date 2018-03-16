Alemdar olayını Müze Gemisi'ni gezerek öğrendiler

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Lisesi Tarih öğretmenleri ve öğrencileri TUBİTAK için hazırladıkları "Karadeniz'in gazisi, Alemdar Gemisi" projesi kapsamında Kdz. Ereğli'de ki Alemdar Gemisi'ni ziyaret etti.

Kozlu Anadolu Lisesi Tarih öğretmenleri Ramazan Kavgacı, Neşe Dinçel, Gökhan Akalın ve Atakan Dilmen 11. Sınıf öğrencileriyle beraber "Karadeniz'in gazisi, Alemdar Gemisi" projesi kapsamında Ereğli'de bulunan Alemdar Gemisi Müzesi'ne gelerek incelemelerde bulundu.

Ziyarette müze görevlisi rehberi tarafından öğrencilere geminin tarihi ile ilgili bilgiler verildi. TÜBİTAK'a hazırladıkları proje hakkında bilgi veren Tarih öğretmeni Atakan Dilmen, Alemdar Gemisinin son derece önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Dilmen konuşmasında, "Buradaki amacımız Ereğli ve Zonguldak hakkında ki Alemdar gemisi ile ilgili düşünceleri öğrenmek. Bu amaçla Alemdar Gemisi'ni gezeceğiz, bilgiler toplayacağız ve bunun sunumunu gerçekleştireceğiz. Kurtuluş Savaş'ı sırasında da önemli bir rol üstlenmiş gemi, hem milli mücadeleye cephane ve silah yardımı yapmış hem de Karadeniz'in güvenliğini sağlamış. Böylelikle son derece değerli bir görev üstlenmiş. Kozlu Anadolu Lisesi Tarih öğretmenleri Ramazan Bey, Gökhan Bey, Neşe Hanım ve öğrenciler ile görev alıyoruz. Projemize gönüllü olarak katılan öğrencilerimiz ile bu projeyi başlattık. Gemiyle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Resimler çekeceğiz, sunumlar hazırlayacağız. Mayıs ayında ki projenin sunumumuzu gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Projede yer alan 11. Sınıf öğrencileri Ozan Karataş, Burak Özdemir, Efkan Gemicioğlu, Emir Utku Kıran, Şule Artık ve Cansel Kuruel, Alemdar Olayı ve Alemdar Müze Gemisi ile ilgili bilgiler alırken, toplu fotoğraf çekimi ile gezi sona erdi.

Zonguldak- Gazi Alemdar Gemisi Müzesi Kısa Bilgi

1914 yılında I. Dünya savaşının başlaması ile birlikte kömür ocaklarının işletim hakkı Almanlar'a verilir. Buna kızan Ruslar, 2 yıl süreyle Karadeniz Ereğli kıyılarını sık aralıklarla bombardımana tutarlar. Dünya savaşının ardından Anadolu'nun, Avrupalı devletler tarafından işgal edilip paylaşılmasıyla Fransızlar Karadeniz Ereğli'ye gelirler ancak Karadeniz Ereğli'yi işgal etmeyi başaramazlar. Kurtuluş Savaşı sırasında işgal altındaki İstanbul'dan vatanseverler tarafından kaçırılan Alemdar isimli küçük bir savaş gemisi, Zonguldak'a ve Karadeniz'e hakim olan Fransızlar tarafından ele geçirilmek istenmiştir. 1920 9 Şubat Alemdar'ı Karadeniz Ereğli limanına getiren vatanseverler gemiyi karaya oturtmuşlar ve Fransızlara teslim etmemişlerdir. Vatanseverlerin Karadeniz Ereğli'ye sığınmalarına kızan Fransızlar, kenti işgal etmek istemişler ancak Karadeniz Ereğli halkının mücadelesi sonucu başarılı olamamışlardır. Şehrin hastanesi dahil kıyıya yakın bölgelerini denizden bombalayan Fransızlar, Alemdar gemisinin gizlice yüzdürülmesi sonucunda karşı saldırıya maruz kalmıştır. 1921 18 Haziran Karadeniz Ereğli halkı tarafından esir alınan bazı Fransız komutan ve askerler, henüz kurulmamış olan Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşma imzalamak zorunda kalmışlardır. Bu anlaşma, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk uluslararası anlaşması olmuştur ve Milli Kurtuluş Hükümeti'nin kabul edildiğinin bir göstergesidir. Kurtuluş Savaşı sırasında Karadeniz Ereğli halkının mücadelesi sonucu elde edilen bu başarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kazandığı zaferlerin temelini oluşturmuştur. Bu şekilde, Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek deniz savaşı Karadeniz Ereğli'de gerçekleşmiştir. Alemdar gemisi aslını uygun olarak yeniden yapılmış ve halen bir müze olarak hizmet vermektedir.







Vira Haber