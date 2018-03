6. BIOR organizasyonu Bodrum'da gerçekleşti

Dünyanın sayılı optimist organizasyonlarından biri olan 6. Bodrum International Optimist Regatta; Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, B.B.Bodrumspor Yelken Şubesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, Akustik Tourism Center ile Opti-Tur’un destekleriyle gerçekleşti.



7-11 Mart 2018 tarihleri arasında İçmeler Mevkii’ndeki Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi önünden başlatılan regatta, İçmeler açıklarında kurulan parkurda toplam dört gün sürdü.



İtalya ve Hollanda’dan sonra dünyanın en kapsamlı üçüncü uluslararası özel optimist organizasyonu olmaya aday gösterilen BIOR'a bu yıl 21 ülke, 90 kulüp ile yaklaşık 500 sporcu katılım gösterdi. Optimistçiler, antrenörleri ve ailelerinin de aralarında yer aldığı Türkiye ve dünya çapından 1000 civarında sporsever organizasyonda yer adı.

BIOR 2018’de Türkiye, Slovakya, Slovenya, Malta, Libya, Yunanistan, İsveç, Sırbistan, Makedonya, Litvanya, Polonya, Letonya, Avusturya, Belçika, Rusya, Hollanda, Tayland, Hollanda, Azerbaycan, Bulgaristan ve Ukrayna’dan katılan optimistçiler yarıştı.

07-11 Mart 2018 tarihleri arasında İçmeler Mevkii’ndeki Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi önünden başlatılan organizasyonda ilk gün 3 yarış, ikinci gün 2 yarış, üçüncü gün ise 1 yarış yapıldı. Son gün olan 11 Mart Pazar günü, optimistçiler yine yarış parkurunda hazır bulunarak bir süre start almayı bekledi ancak yetersiz rüzgar nedeniyle hakem heyeti, yarışı abandone etmek durumunda kaldı. Optimistçiler de hakem teknesi etrafında toplanarak eğlenip renkli görüntüler oluşturdu.

Aynı günün akşamı Bodrum Belediyesi Trafo Bodrum Cafe’de düzenlenen ödül törenine; Gençlik ve Spor Muğla İl Müdürü Serkan Öçalmaz, TYF As Başkanı ve Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, TYF Muğla Yelken İl Temsilcisi/TYF Yönetim Kurulu Üyesi Osman Gökmen, BIOR Organizasyon Komitesi Başkanı/ Akustik Turizm Genel Müdürü Nedim Önal, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Meclis Başkanı Rüştü Tezcan, Bodrum Belediyesi yetkilileri, B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Baran Akcan ile optimistçiler, aileleri ve antrenörleri katıldı.



Gençlik ve Spor Muğla İl Müdürü Serkan Öçalmaz törende yaptığı konuşmada, öncelikle Muğla Valisi Esengül Civelek’in selamlarını ileterek; “Federasyonumuzun 2018 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan 2018 Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları için bir arada bulunuyoruz. Bu vesileyle sizleri ülkemizin dünyaya açılan pencerelerinden biri olan Bodrum’da ağırlamaktan dolayı son derece mutlu ve onurluyuz. Çocuklarımız, evrensel nitelikte bu tür uluslararası organizasyonlarla birlikte kardeşlik duygularını, dostluklarını pekiştiriyor ve evrensel ölçüde dünya barışına katkı sağlıyorlar. Bu güzel mücadelelerinden dolayı da son derece mutluyuz, geleceğe umutla güvenle bakıyoruz.” dedi. Öçalmaz ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırladığı ‘Sporla Kal Güvende Kal’ projesinden de bahsederek özellikle uluslararası organizasyonlar ile sadece ülkemizde değil, tüm dünya çocuklarının ve gençlerinin spor ile gelişmelerine, spor kültürü ile yoğrulmalarına olanak sunmaya çalıştıklarını söyledi.



TYF AS Başkanı ve Başkan Vekili Ceyhun Üstüner ise “Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen, TYF olarak destek verdiğimiz ve başarısıyla gurur duyduğumuz örnek nitelikteki organizasyon olan 6. BIOR yarışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu spor, yarışmanın dışında ayrıca bir kültür alışverişidir. Biz bu kısmının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu organizasyonda yarışan tüm sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca bu büyük organizasyona destek veren Bodrum Belediyesi ile diğer kurumlara da Türkiye Yelken Federasyonu adına teşekkür ediyorum. BIOR’un önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam etmesi en büyük temennimizdir.” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından gençlerden oluşan Sun Shine adlı dans grubunun gösterisi gerçekleşti.

Gösteri sonrası törende, dereceye girenler açıklanarak BIOR 2018 şampiyonlarına kupaları teslim edildi. Genel klasman birincileri ayrıca hediye edilen yelken ile ödüllendirildi.



Elde edilen yarış sonuçlarına göre şampiyonlar ve dereceye girenler şöyle belirlendi:



JUNIOR GENEL KLASMAN:

Birinci Oğuz ÖNAL / Türkiye - Milli Takım

İkinci Mert DOGAN / Türkiye - Milli Takım

Üçüncü M.L. Weka BHANUBANDH / Tayland - Bangkok Sailing Team

Dördüncü Yusuf Karan ÖZGÖZ / Türkiye - Milli Takım

Beşinci Uğur YILDIRIM / Türkiye - Milli Takım



JUNIOR KIZLAR:

Birinci Asya ŞAKAKLI / Türkiye - Heybeliada Yelken Kulübü

İkinci Defne ÜNALDI / Türkiye - Era Bodrum Yelken Kulübü

Üçüncü Ayla POYRAZ / Türkiye - Bodrumspor Yelken Kulübü



SENIOR GENEL KLASMAN:

Birinci Can ERTÜRK / Türkiye – Milli Takım

İkinci Alp NAMDAR / Türkiye – Milli Takım

Üçüncü Jedtavee YONGYUENNARN / Tayland - Junior Sailing Squadron of Thailand (JSS)

Dördüncü Sabri Kerem ERKMEN / Türkiye – Milli Takım

Beşinci Kemal Ege ÖZGÜN / Türkiye – Milli Takım

Altıncı Mustafacan ÖZTUNCEL / Türkiye – Milli Takım

Yedinci Demir DİRİK / Türkiye – Milli Takım

Sekizinci Okyanus ARIKAN / Türkiye – Milli Takım

Dokuzuncu Panwa BOONNAK / Tayland - Junior Sailing Squadron of Thailand (JSS)

Onuncu Iakovos - Dimitrios DEDES-NTENTOPOULOS / YUNANİSTAN - NOKV



SENIOR KIZLAR:

Birinci Okyanus ARIKAN / Türkiye – Milli Takım

İkinci Gabriela GROENEWEGEN / Yunanistan - Nautical Club of Chios

Üçüncü Elmas Gül KOCA / Türkiye – Milli Takım



COUNTRY CUP:

İlk iki gün yarışlarında gösterdikleri performansa göre en yüksek puanı alarak kendi ülkesini temsil etmeye hak kazanan optimistçilerin yarıştığı Country Cup’ta ise; Tayland/Junior Sailing Squadron of Thailand’dan “Jedtavee Yongyuennarn” adlı optimistçi birinci, Yunanistan/Nokv’dan “Iakovos - Dimitrios Dedesntentopoulos” adlı optimistçi ikinci ve Avusturya/WSA’dan “Yannik Hoeger” adlı optimistçi de üçüncü oldu.





Vira Haber