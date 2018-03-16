Dünyanın en yüksek 3. barajı: Yusufeli

Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatında baraj gövde betonunu yapacak olan 360 metreküp/saat kapasiteli beton santralının montajı hızla devam ediyor.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi temelden 275 metre yüksekliği ile tamamlandığında çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek 3. barajı olacak.

Tesisin kurulu gücü 558 MW olup, yıllık enerji üretimi bin 888 GWh. Projenin tamamlanması ile yıllık yaklaşık 450 milyon lira milli bütçeye katkı sağlanması hedefleniyor. Yusufeli Barajı ve HES Projesinde yüzde 67 fiziki gerçekleşme sağlandığı açıklandı.