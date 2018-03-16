DÖDER ‘Sektör Söyleşisi II’ etkinliği düzenledi

‘Sektör Söyleşisi II’ etkinliğine Limaş Yük Terminal Müdürü Uğur KILIÇ ve Seft Gemi İnşaa Gemi Teorisi Ve AR-GE Departmanı Koordinatörü Serkan ÖZDEN,Gemi Teorisi ve AR-GE Uzman Mühendisi Osman ÖZEN katılımda bulundu. Limancılık ve gemi dizaynı konularının bir arada bulunduğu etkinliğin oldukça verimli geçtiği öğrencilerin sorduğu sorular ve geri dönüşleri ile kendini gösterdi.

Güverteden karaya geçen Uğur KILIÇ öğrencilere nasıl limana geçtiğinden,güverteden karaya geçişteki zorluk ve süreçlerden bahsederken bu sektörde kadın ve erkek ayrımcılığının yapılmaması gerektiğini kadınların da kendilerine bu konuda güvenmelerini söyledi .Serkan ÖZDEN ve Osman ÖZEN Seft Gemi Dizayn’ı tanıtıcı ufak bir sunumun ardına yaptıkları projeleri anlatırlarken aynı zamanda bazı süreçlerini görseller eşliğinde anlattılar. 2008 krizi sürecinden önce ve sonraki süreçlerde onlar için nelerin değiştiğine değinirlerken özellikle savunma sanayi üzerine projelerin sıklıkta olduğunu söyledir. İki oturum olan söyleşi DÖDER’in 2017-2018 Dönemi başkan ve başkan yardımcı moderatörlüğünde soru-cevap şeklinde ilerledi ve cevaplarını bulan soruların akabinde etkinlik son buldu.











Vira Haber