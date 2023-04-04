Alfa Laval, Marine Performance Systems'ın Satın Alımını Tamamladı

Yapılan anlaşma Alfa Laval'ın bu çevre dostu teknolojiyi pazara sunmasını sağlayacak ve gemi verimliliğini artırmaya, yakıt tüketimini azaltmaya ve gemilerden kaynaklanan emisyonu en aza indirmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Enerji tasarruflu ve sürdürülebilir denizcilik

2021 yılında Marine Performance Systems B.V'nin (MPS) azınlık hissesini satın alan Alfa Laval, şimdi şirketi kendi markası altında tamamen entegre etmek için son adımı attı. Satın alma, gemilerin sürdürülebilir bir şekilde operasyonlarını yürütebilmesi için patentli akışkan air lubrication sisteminin pazara sunulmasını ve ilerlemesini hızlandıracak.

Gemilerdeki sürtünme, operasyon maliyetlerinin yaklaşık %60’ını temsil eden yakıt tüketiminin önemli nedenlerinden biridir. MPS'nin gelişmiş akışkan air lubrication sistemi, seyir sırasında geminin sürtünmesini önemli ölçüde azaltmak için akışkanlar ve hava ile yağlama teknolojilerini birleştirir. Sistem, benzersiz bir şekilde, maksimum fayda için teknenin tüm düz alt alanını kaplayan bir hava tabakasını koruyarak yüksek derecede kontrolle mikro hava kabarcıkları oluşturmak için akışkan kullanır. Geminin gövdesi üzerinde çalışan sürtünme direncinin azalması, yakıt tüketiminin azalmasına neden olur.

Alfa Laval Isı ve Gaz Sistemleri Bölüm Başkanı Anders Lindmark, "Portföyümüze air lubrication sistemini ekleyerek, müşterilerimize sunduğumuz enerji verimli ve sürdürülebilir çözümleri daha da genişletmekten dolayı heyecan duyuyoruz" dedi. “2021 yılından beri MPS'nin bu teknolojiyi geliştirmesini yakından destekledik ve gemilere kurduğumuz sistemlerdeki performansından çok etkilendik." diye ekledi.

Hedefimiz en yüksek maliyet tasarrufu ve en düşük emisyon

Gemi sahiplerine tek bir çözümde çok sayıda fayda sağlama becerisiyle, akışkan air lubrication teknolojisinin gemilerin karbondan arındırılması üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Sürtünmeyi azaltarak, havayla yağlama yalnızca emisyon azaltımını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda bir geminin normal hizmet hızında ve 3 yılın altında bir geri ödeme süresinde önemli ölçüde yakıt maliyeti tasarrufuyla beraber genel gemi verimliliğinde gelişme sağlar.

"Bugünün denizcilik endüstrisinde, işletme maliyetlerini düşüren ve emisyonu en aza indiren çözümler her zamankinden daha kritik. MPS'nin air lubrication sistemi, denizcilik endüstrisinin ihtiyaçları ve zorlukları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Çevresel emisyonları önemli ölçüde azaltırken operasyonel ve finansal esneklik arasında mükemmel bir denge sağlayan kurulumu kolay bir çözüm." diyor Anders.

Patentli olan bu air lubrication sistemi, gemide hiçbir yapısal değişiklik veya yeniden sertifikalandırma gerektirmez, bu da onu hem güçlendirme hem de yeni inşalar için ideal kılar. Minimum ayak izi ve maksimum esnekliğe sahip olan sistem, mevcut yerleşik teknolojiyle sorunsuz bir şekilde entegrasyon sağlayarak geminin tasarımına ve operasyonel profiline göre yapılandırılabilir ve optimize edilebilir.

Çevresel düzenlemelere uyum

Hava yağlama teknolojisi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından karbon emisyonunu düşürmek için “Yenilikçi Enerji Verimliliği Teknolojisi” olarak kabul edilmektedir. Teknoloji, Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi (EEXI), Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi (EEDI) ile uyumluluğu ve IMO'nun karbon Yoğunluğu Göstergesi (CII) gerekliliklerini karşılamak için karbon yoğunluğunun azaltılmasını destekler. Bunun yanı sıra, yenilikçi akışkan air lubrication teknolojisi CO2 emisyonunu en aza indirerek CO2 vergisinin sınırlandırılmasına yardımcı olur.

Air lubrication teknolojisi ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: www.marineperformancesystems.com

Alfa Laval'ın çevre teknolojileri ve sürdürülebilir denizcilik yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.alfalaval.com.tr/denizcilik

Vira Haber