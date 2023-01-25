Alfa Laval’dan Öğrencilerin Eğitimine destek

Piri Reis Üniversitesi’nde 24 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen bağış törenine Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Alfa Laval Denizcilik Bölümü Müdürü Sabri Yazgan, Servis Bölümü Müdürü Onur Yiğit, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Sabri Yazgan, Alfa Laval için önemli bir yere sahip olan seperatörü “amiral gemi” olarak nitelendirdiklerini ifade etti. Alfa Laval’ın ilk olarak 1881 yılında süt alanına seperatörle girdiğini hatırlatan Sabri Yazgan, denizcilik sektörüne ise ABD donanmasına satılan bir seperatörle giriş yaptıklarını kaydetti.

Yakıtın makinelere gitmeden önce temizlenmesini sağlayan seperatörle ilgili bilgileri de paylaşan Sabri Yazgan, özellikle ağır yakıtlarda daha uzun kullanımın sağlanabilmesi için seperatör kullanımının şart olduğunu söyledi. Alfa Laval olarak eğitim kurumlarına verilen desteğin önemli hedefleri arasında olduğuna dikkat çeken Sabri Yazgan, bu destekleri eğitimlerle daha ileriye götürmek istediklerini dile getirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, bu işbirlikleri sayesinde verimliliğin, büyümenin ve istihdamın artacağına vurgu yaptı. Firmaların ortaya çıkaracağı projelere üniversitelerin de dahil olmasıyla gelişimin sağlanacağını belirten Erhan Aslanoğlu, “Üniversitemiz böyle işbirliklerine her zaman açık oldu. Yeni rektörümüz Nafiz Arıca’nın vizyonu da bu şekilde. Umarım farklı şekillerde de bu işbirlikleri devam eder, reel sektörden de aynı destekleri bekliyoruz” dedi.

Vira Haber