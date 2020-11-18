Aliağa DTO Yeni Binasına Taşınıyor

Birçok limana ve dev sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Aliağa’da, kurulduğu günden bugüne sorumluluk bölgelerinde yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetlerle göz dolduran İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa’nın merkezinde 460 metre karelik alana sahip olan yeni hizmet binasına taşınıyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek “Denizci kardeşlerimize en iyi hizmeti vermek için yapmış olduğumuz bu yatırımın Deniz Ticaret Odası adına, ülkemize, milletimize ve Aliağa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Kurulduğumuz günden buyana bizleri yalnız bırakmayan her zaman yanımızda olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanımız Sayın Tamer Kıran’a verdiği desteklerden dolayı yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Özgür Ses gazetesinden Özgür Gün’ün haberine göre, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Eylül ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Ekim ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

30 Ekim Cuma günü, Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Şimşek; “Bildiğiniz üzere İzmir’imiz de yaşanan deprem sonrası İzmir iş dünyası tarafından ‘Birlikten İzmir Doğar’ kampanyası başlatıldı. Başlatılan bu kampanya ile depremde yaşamını yitirenlerin ailelerinin ev sahibi yapılması hedefleniyor. Bizlerde İzmir Deniz Ticaret Odası ve Aliağa olarak bu kampanyaya destek verdik. Amacımız elbirliğiyle İzmir’imizin yaralarını bir an önce sarmak. Bu kampanya ya destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“HİZMETİN KALİTESİ VE HIZI ARTACAK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gemi işlemlerinin e-devlet sistemine aktarıldığını belirten Başkan Şimşek konuşmasına şöyle devam etti : “Geliştirilen E-devlet uygulaması ile Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğüne kayıtlı gemi ve su araçları ile alakalı başvuru, bilgi sorgulama ve ödeme gibi birçok işlemin vatandaşlarımız liman başkanlıklarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda yapmasını sağlayacak. Bununla beraber, vatandaşların liman başkanlıklarına gitmesini gerektiren gemi satışı gibi işlemlerin büyük bir bölümü ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştirilerek, vatandaşımız kendisine verilen randevu saatinde sadece imza atmak için liman başkanlığına gidecektir. Ayrıca ulaşım, liman başkanlıklarında bekleme ve belge toplamak için harcayacağı süre önemli ölçüde azalarak verilen hizmetin kalitesi ve hızı artacak.” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ TAMER KIRAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kasım ayı Meclis Toplantısında, Aliağa Şubesi’ne yeni hizmet binasının alınması maddesin kabul edildiğini söyleyen Şimşek: “ Başkanımız Sayın Tamer Kıran, kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar bizleri yalnız bırakmadı. Denizci camiası olarak çok şanslıyız! Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı ben bir kez daha yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Aliağa Deniz Ticaret Odası olarak böyle bir binaya gerçekten ihtiyacımız olduğu için bu konuyu başkanımıza arz ettik ve gerekli çalışmaları yaptık. Burada denizci kardeşlerimiz olarak fedakârlık ettiğimiz sürece her şeyin daha da iyi olacağını düşünüyorum. Burada bizim yanımızdan hiç eksik olmayan destekleriyle bizlere güç ve çalışma azmi veren denizci kardeşlerimize daha iyi hizmet vermek adına yapmış olduğumuz bu yatırımın Deniz Ticaret Odası adına, ülkemize, milletimize ve Aliağa’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Toplantı, Şimşek’in Aliağa ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları üzerine bilgilendirmesinin ardından, dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber