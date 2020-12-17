''Aliağa'da Elleçlenen Konteyner Miktarında Yüzde 12'lik Artış Var!''

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısında Kasım ayı toplantı zabıtları onaylandı. Ekim ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Kasım ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran’ın babası, Türk denizcilik camiasının duayen ismi Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek konuşmasına başlayan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek “ Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Başkanımız Tamer Kıran ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Camiamızın başı sağolsun.” dedi.

“DEVLETİMİZİN ALDIĞI TEDBİRLERİ DESTEKLİYORUZ”

2020 yılının hem ülkemiz hem de diğer ülkeler adına çok zorlu geçtiğini belirten Başkan Adem Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılı hepimiz için zorlu bir yıl oldu. Sağlığın her şeyden önce geldiği bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sürecinde ağırlaşan tabloyla beraber devletimizin aldığı tüm tedbirlere ve kurallara uyarak bu kötü dönemi en az kayıpla atlatılması öncelikli dileğimdir. Tabi bu dönemin getirdiği olumsuz etkileri gidermek adına devletimiz her gün yeni tedbirler almaktadır. Kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru imkânı, vergi affı ve en son açıklanan esnafımızı rahatlatma adına aldıkları tedbirleri destekliyor, 2021 yılını devletimizin almış olduğu kararlarla daha olumlu ve güçlü geçireceğimize inanıyorum.” dedi.

“ALİAĞA LİMANLARINDA PANDEMİNİN OLUMSUZ ETKİSİ YAŞANMADI”

Aliağa limanlarında pandeminin olumsuz etkilerinin yaşanmadığını söyleyen Şimşek şunları ifade etti: “Aliağa özelinde limanlarımızda ve bağlı sektörlerde pandeminin olumsuz etkisi yoğun olarak yaşanmadı. Fakat hizmet ve turizm sektöründe özelliklede Yunanistan’a servis veren firmalarımız, gezi teknecilerimiz ve su sporları ile uğraşan tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızı sıkıntı içinde bir yılı geride bırakıyorlar. Oda olarak yanlarında durarak onlarında sesini ilgili mercilerde duyurarak destek yolları yaratmaya çalışıyoruz. 2021 yılının ikinci yarısında Covid-19 aşısının da daha yaygınlaşmasıyla sıkıntılarımızın azalacağı ve dipteki sektörlerin sıçrama yapacağını düşünüyorum.” dedi.

“ALİAĞA’DA ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 12 ARTTI”

Covid-19 salgını nedeniyle düşen küresel ticaretten dolayı başta Uzak Doğu ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede limanlar yük bulmakta zorlanırken, Aliağa’da faaliyet gösteren liman işletmelerinin geçen yılın aynı dönemine oranla artış gösterdiğini belirten Başkan Şimşek şunları söyledi: “2019 Kasım ayı sonunda Aliağa limanlarında 1 milyon 37 bin TEU konteyner elleçlenirken 2020 yılının kasım ayı sonu itibariyle 1 milyon 164 bin TEU konteyner elleçlenmiş, geçen yıla oranla yüzde 12’lik bir artış olmuştur. Türkiye genelinde elleçlenen yük miktarında ise yüzde 1’lik bir düşüş yaşanmıştır. Aliağa limanlarına gelen gemi istatistiklerine baktığımızda ise 2019 yılının Kasım ayı sonunda gelen gemi adeti 4 bin 723 olurken, 2020 yılının aynı döneminde gelen gemi adeti 4 bin 878 olmuş ve geçen yıla göre yüzde dört artış göstermiştir. Bu istatistikler sonucunda Aliağa, limanlara gelen gemi sayısı bakımdan Kocaeli’nden sonra 2. sırada yer almıştır.”

Yeni yıl mesajı ile konuşmasını sonlandıran Başkan Şimşek :“2021 yılının tüm insanlığa öncelikle sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyor; yeni yılınızı kutluyorum.” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber