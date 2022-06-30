Alkoç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Burak Alkoç'un 1 Temmuz Kabotaj Bayramı Mesajı

1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren ve 815 sayılı Kabotaj Kanunu'nun kabulü ile birlikte kutlanmaya başlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın, ulusal egemenliğin sağlanması açısından büyük önem arz ettiği tüm denizcilik camiası ve milli değerleri derinden hisseden tüm deniz insanları açısından önemi malumdur.

Denizlerden ve denizlerin bize sunduğu imkanlardan yararlanmak, bu alanda milli politikalar oluşturarak denizcilik sektörünün ve denizciliğimizin gelişmesine yönelik projeler üretmek düsturumuz olmalıdır. Üç tarafı denizle çevrili, iki önemli boğaza, genç bir nüfusa ve verimli bir potansiyele sahip ülkemizin mevcut imkanlarından yararlanırken amacımız, rekabet gücümüzü arttırmak ve dünya denizcilik piyasasında daha da etkin rol almaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

Bu noktadan hareketle, Alkoç Grup Şirketleri olarak, tam kapsamlı teknik ve ticari hizmetler ve çözüm ortaklıkları sunarak sektörümüze hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ülkemizdeki spesifik projelerin millileştirilmesinde ve yapılan sismik faaliyetlere yerli ve milli kaynaklarımızla, destek gemimiz ve ekibimizle katkı sağlayabiliyor olmamız ayrıca gurur kaynağımızdır.

Bu vesileyle, Türk denizciliğinin dönüm noktası ve şanlı bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’’mızı kutluyoruz.

Tüm denizcilerin pruvası neta olsun.