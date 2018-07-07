Alman yazılım devi 1 milyar dolar projesiyle Türkiye'de

Medzapp Almanya'da yoğun kullanımda olan ve Almanların sağlık ve doktorlara ulaşması için yaratılmis bir yazılım olarak son yıllarda üretilen en başarılı aplikasyon...



Almanya'da ve Türkiye'de yazılım şirketi olan Musa ÇAVUŞ ve İGEME Genel Müdürü Murat IŞIK'ın yoğun gayreti ile artık Türk Doktor ve sağlık kuruluşları seçeneği ile hizmet vermeye başlayacak...12 Temmuz 2018'de Antalya'da imza töreni yapılacak olan proje Türkiye sağlık turizminin 80 milyon Almana ulaşması için aracılık edecek.



Hedef 1 yıl içinde 1 milyar dolar



Medzapp sektör yetkilileri tarafından Almanya'nın en önemli yazılım projesi olarak değerlendiriyor. ABD'li yazılım ve uygulama şirketlerinin yatırım projeksiyonunda hızla reytingi artan yazılım. Türk saglık turizmi için Almanya pazarında bir pazarlama aracı olarak önemli bir proje...