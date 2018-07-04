ABD’nin en büyük gemisi suya indirildi

ABD'de suya indirilen Daniel K. Inouye, Honolulu menşeili Matson and Philly Shipyard’ın toplam bedeli 418 milyon Amerikan Doları tutan iki eş gemiden biri. ABD topraklarında inşa edilmiş en büyük konteyner gemisi sıfatını taşıyan Daniel K. Inouye ve yapımı devam eden kardeşinin yanı sıra, Matson şirketi Hawaii servisi için filosuna önümüzdeki iki yıl içerisinde iki gemi daha ekleyecek.

Daniel K. Inouye, yakıt verimliliği açısından oldukça gelişmiş bir tasarım. En güncel çevre dostu teknolojilerle donatılmış olan gemi, LNG’ye adapte olabilen çift yakıt motoru, çift gövde yakıt tankı ve temiz su balast sistemlerine sahip. 51 bin 400 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olan dev konteyner gemisi 260 metre boyunda. Konteyner kapasitesi ise 3600 TEU.

Vira Haber