PHM Atlantico Brezilya Donanması’nda

Brezilya Deniz Kuvvetleri, çok rollü helikopter taşıyan gemi PHM Atlantico’yu göreve alıyor. Gemi daha önce Birleşik Krallık donanmasında HMS Ocean adıyla görev yapmıştı. Gemi şimdi Arsenal’den ayrılarak yeni limanı Rio de Janeiro’ya doğru yol alıyor. Gemi 25 Ağustos tarihinde limana ulaşacak.

Brezilya, gemiyi 98.76 milyon dolar bedelle 19 Şubat tarihinde satın almıştı. HMS Ocean 27 Mart tarihinde Kraliyet Donanma görevinden çekilmişti. Bu geminin yerine Queen Elizabeth-sınıfı uçak gemisi HMS Prince of Wales (R 09) göreve gelecek.

Brezilya’ya satılan gemide Artisan 3D arama radarı, KH1007 satıh gözlem radarı, dört adet 30 mm DS30M Mk 2uzaktan komutalı silah istasyonu yer alıyor. Gemide görev yapan 20 mm Mk 15 Block 1B Phalanx yakın muharebe silah istasyonu, torpido savunma sistemleri ve 7.62 mm M134 makinalı tabancalar transfer öncesi gemiden kaldırıldı.

Vira Haber