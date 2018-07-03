Cankurtaran bulunan yerlerde denize girin

Samsun Valiliği, tatil sezonunda artan boğulma vakalarına karşı cankurtaran hizmeti sunulan plajlarda denize girilmesi çağrısı yaptı.

Samsun Valiliği, tatil sezonunda artan boğulma vakalarına karşı cankurtaran hizmeti sunulan plajlarda denize girilmesi çağrısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, tatil sezonuyla birlikte boğulma vakalarında artış yaşandığına işaret edildi.

Denizlerde boğulma vakalarının önlenebilmesi için tatilcilerden cankurtaranların görev yaptığı güvenli yerlerde, şamandıralarla yapılan işaretlemelere de uyarak denize girmeleri çağrısı yapılan açıklamada, cankurtaran hizmeti verilen yerler şu şekilde sıralandı:

"Atakum merkez sahil (Golf sahası- Kurupelit limanı arası 7 kilometre), Atakum Çakırlar sahili (Omtel otel-Polis Koleji arası 5 kilometre), Terme (Miliç) sahili (Miliç köprüsünden Ünye istikametine 2 kilometre), Tekkeköy (Costal) sahili (Tekkeköy limanı- Yunus Emre Caddesi arası 2,8 kilometre), 19 Mayıs Yörükler sahili (Aqua park-Bafra istikametine 1,7 kilometre), Alaçam Geyikkoşan sahili (Uluçay deresi-Alaçam Kamp Alanı 0,8 kilometre), Yakakent Sahili (Yakakent liman-Yakakent Meydan arası 1,8 kilometre)"

Vira Haber