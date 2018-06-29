Türkiye'nin sualtındaki renk cümbüşü

Akdeniz ve Ege kıyılarında dalış sporu için pek çok olanağı barındıran yerlerdir. Uzun süreli dalış sporu tatillerinin yanı sıra yakın çevreden gelen günübirlik dalış etkinlikleri de oldukça rağbet görüyor. Profesyonel hocalar eşliğinde yapılması gereken dalış sporu, bu detaya dikkat edilmediğinde oldukça üzücü sonuçlar meydana getiriyor. Scuba adı verilen dalış sporu artık iyice kanıksandı. Günübirlik turistik dalışlar hayli yaygın. Gemi, uçak ya da bitkiler üzerine yapılan dalışlar dikkat çekici... Sualtı Federasyonu 1980 yılında kuruldu. Dikkat edilmesi gereken nokta sadece federasyondan onaylı yetki belgesi olan dalış merkezleri ve hocalarıyla çalışmak.Tecrübeli eğitmenlerden, dalgıçlardan, sualtı fotoğrafçılarından oluşan bir ekip Türkiye'nin en iyi on dalış noktasını belirledi. Bu listenin bir diğer önemi de, federasyon tarafından Tarım Bakanlığı'na avlanma yasağı alanı olarak teklif edilecek 10 alan olması. Çünkü dünyanın birçok yerinde dalış alanları artık ağlar ve misinalarla kirletilmiyor.

ÇANAKKALE SAROS BEBEK MİNNOŞ KAYALIKLARI

Suyu erken saatlerde berrak olduğu için ilk dalış teknesinde olmak her zaman avantaj. Özelliği Ege'nin bütün balıklarının adeta bir senfoni içinde olması. Orfoz, akya, lahos, sinağrit ve mürenler bölgenin daimi bekçileri. Kızıldeniz göçmeni balıklar da görülebiliyor. İyi korunmuş bir resifi var. Bodrum'da Kargı Adası civarı da benzer özelliklere sahip komşu bir dalış noktası.

MARMARA- SİVRİADA: Marmara derinlerdeki gizli hazinesi

Marmara'nın kirli ve soğuk suları, azalmış canlı yapısı dolayısıyla pek çok insan buranın iyi bir dalış yeri olduğunu düşünmez. Ancak, Sivriada'nın özellikle güneydoğu tarafındaki '67 Taşı' olarak bilinen bölgesi, gerek dalış profili ve akıntı olmayışı, gerek yılda yapılan dalış sayısı ile Türkiye'nin en popüler dalış bölgelerinden biri. Özelliği, çevresinde bir tür antik testi olarak tanımlayabileceğimiz 'amfora' parçalarına rastlanması. 30'lu metrelerden sonra, karanlık sularda, sualtı fotoğrafçıları için renkli fotoğraf imkanları sunuluyor.

GÖKOVA- KOCADAĞ: En güzel mavi ve ton balıkları

İsmini gökyüzünün renginden alan Gökova'nın herhangi bir yerinde dalış yaparken bilinmelidir ki, belki de dünyanın en güzel mavi renge sahip denizine dalınıyordur. Gökova'da bu duyguyu en güzel yaratan yer de Kocadağ etekleri. Burnun ön tarafında derinlik 200 metre. Duvar üzerinde, Ege'de yaşayan her türlü anemon, kabuklu, sünger, böcek göze çarpar. Özelliği, ekim aylarında 8-10 kiloluk ton balıklarına rastlanması. Ayrıca, Ege'nin sembolü olan orfoz ve lahoz balıkları kaya kovuklarında bolca görülüyor.

DATÇA – HİSARÖNÜ: İzmarit balıklarının üreme yeri

Hisarönü Körfezi'nde, Atabol Feneri'nden batıya doğru Yunanistan'ın Simi Adası önlerinde su derinliği 15-20 metreye kadar düşüyor. Bu sığlık, çapı bir kilometre olan bir daire şeklinde. Dairenin dış kısımları 45-50 metrelerde kum ile birleşiyor ve daha sonra derinlere doğru ilerliyor. Sığlığın üst kısımları kumluk ve kumluk alanda parçalı taşlar var. Deniz ortasında olduğu için suları tertemiz ve görüş mesafesi uzun. Çok popüler olmaması nedeniyle sualtı canlı hayatı çok zengin. Özelliği nisan-mayıs aylarında izmarit balıklarının büyük sürüler halinde üreme için toplandıkları bir bölge olması. Dezavantajı ise sadece rüzgarsız ve denizin durgun olduğu zamanlarda dalış yapılabiliyor.

KAŞ - FLYING FISH (UÇAN BALIK) :Derinde 2. Dünya savaşından kalma İtalyan keşif uçağı bulunuyor

Kaş açıklarında bulunan Meis Adası yakınlarındaki Flying Fish (Uçan Balık) derin bir dalış noktası. Otuzlu metrelerde karşılaştığınız lağos ve orfoçalarıyla ünlü. 65 metre derinlikte 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 motorlu bir İtalyan keşif uçağı enkazı bulunuyor. Sualtı görüş mesafesi her zaman 30 metre ve üstünde. Görece tecrübeli dalgıçlara uygun, zor ve akıntılı bir bölge.

FETHİYE – AFKULE: Muhteşem duvar dalışı

Türkiye'nin en iyi duvar dalış noktaları arasında sayılıyor. Yüzeyden duvar boyunca inen 70 metrelik bir yarık var. Dalış yapanlara bölgedeki mağaradan yüzeye doğru gökyüzünü seyretmeleri tavsiye ediliyor. Şansınız yaver giderse her boyutta sualtı canlısını görebileceğiniz özel bir bölge.

AYVALIK – DELİMEHMET: En güzel su altı fotoğrafları çekilen yer

Ayvalık onlarca adası ve dalış noktasıyla en muhteşem manzarayı sunuyor.Deli Mehmet, Kerbela ve Ezher Bey resifleri deniz tabanından yukarı doğru görsel ziyafet sunuyor. Buranın özelliği Gorgonia adı verilen kırmızı mercanlar. Her dalışta karagöz sürüsü, mığrı, müren, böcek, gelincik balığı, orfoz ve ahtapot görmek mümkün. Resif üzerinde her türlü canlı kolayca izlenip fotoğraflanabilir.

KALKAN: Batık gemiler ve sualtı bitkileri için Kalkan bulunmaz bir yer

Kalkan açıklarında uzun yıllar evvel batmış olan Sakarya batığı ile İngiliz kargo gemisi batığı bölgenin en popüler dalış noktaları. Kanyon biçiminde bir yarıktan aşağı inildiğinde içerisinde her tür balığın yaşadığı bu batıklara ulaşılabiliyor. Batıklar 15 ile 65 metre arası derinlikte. Özelliği sualtı bitkileri yönünden de zengin olması. Her seviyeden dalgıcın kıyıdan uzakta, denizin ortasında dalabileceği ender yerlerden.

BODRUM - BÜYÜK RESİF: Kızıldeniz'den göçmen balıkların bulunduğu yer

Suyu erken saatlerde berrak olduğu için ilk dalış teknesinde olmak her zaman avantaj. Özelliği Ege'nin bütün balıklarının adeta bir senfoni içinde olması. Orfoz, akya, lahos, sinağrit ve mürenler bölgenin daimi bekçileri. Kızıldeniz göçmeni balıklar da görülebiliyor. İyi korunmuş bir resifi var. Bodrum'da Kargı Adası civarı da benzer özelliklere sahip komşu bir dalış noktası.

TEKİROVA - 3 ADALAR: Yumuşak mercanların orfozların bulunduğu yer

Kıyıda n ulaşımı rahat, ancak bir dezavantajı var: Görüş mesafesi bazen düşebiliyor. Yöredeki yegane dalış noktası olduğu için de daima rağbet var. Özelliği balık türlerinin yanında yumuşak mercanlar bulunması. Bu adalarda, zıpkıncılardan canını kurtarmış bazı orfozlara rastlanabiliyor. En önemli özelliği, suların berraklığı ve dip yapısının hareketli olması. Turistler ve yerli dalgıçlar için popüler dalış noktalarının başında geliyor.

Vira Haber