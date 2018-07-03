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Sat komandolarına özel mini denizaltı

Sat komandolarına özel mini denizaltı

İTÜ’nün 6 yıl önce  Sanayii Müsteşarlığına  sunduğu Çok Amaçlı SAT Denizaltısı (SATDEN) için harekete geçiliyor. SAT komando aracı, 100 deniz mili operasyon sahasında görev yürütecek şekilde dizayn edilecek.

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İstanbul Teknik Üniversitesinin Türk Savunma Sanayii’ne kazandırmayı hedeflediği  Çok Amaçlı SAT Denizaltısı (SATDEN) 00 deniz mili operasyon sahasında görev yürütecek şekilde dizayn edilecek.  6 yıl önce Savunma Sanayii Müsteşarlığına sunulan mini denizaltı, 10 metre boyunda ve 4 kişilik olarak tasarlanacak.

 Maksimum 8 knot hız yapacak SAT komando aracı, 100 deniz mili operasyon sahasında görev yürütecek şekilde dizayn edilecek. SATDEN, gerektiğinde 2 bin metre derinliğe kadar platform üzerinden uzaktan kumanda edilebiliyor. 60 metre derinlikte demirleyebilen SAT Denizaltısı, mayınlama ihtiyacı için de kullanılabilecek.

SATDEN, 12 saat su altı görev süresine sahipken, üç güne kadar operasyon sahasında kalabiliyor.  SAT Denizaltısının maliyetinin 2,5 milyon avro olacağı tahmin ediliyor.

Vira Haber

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