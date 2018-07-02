Süperyat Latona Monaco Yacht Show için hazır

İtalyan süperyat üreticisi CRN, 50 metrelik projesi Latona’nın 2018 Monaco Yacht Show’da sergileneceğini açıkladı. Yat dünyasının merakla beklediği fuar, 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

50 metre boyundaki süperyat Latona, geçtiğimiz şubat ayında suya indirildi. Sahibine teslimatı ise Mayıs ayında gerçekleşti. Süperyatın ortaya çıkarılmasında CRN’nin mühendislik departmanı, iç tasarım departmanı ve Zuccon International Project firması birlikte görev aldı. Çelik ve alüminyumdan inşa edilen süperyatın tasarımı, sahibi tarafından 1960’lı yıllarda denizlerde olan tarihi SuperConero adlı yattan esinlenilerek tamamlatıldı.

Geniş iç mekanlarıyla dikkat çeken süperyat Latona 9,2 metre genişliğe sahip. Hacmi ise 500 GT’nin altında. Zarif dış çizgileri ve dikkat çekici burun yapısından, açık mavi borda rengine kadar sahibi tarafından seçilen Latona, CRN’nin üstün işçiliğiyle birlikte tersanenin karakterini de yansıtan bir tasarım.

Cömert açık yaşam alanları sunan süperyat Latona’nın balkon ve tekne sahibi kamarasının özel teras bölümleri fark yaratır nitelikte. Açık ve kapalı alanlar sunan beach clubı, geniş garajında sunduğu su sporları oyuncakları ve servis teknesi saklama alanı da yine öne çıkan özellikler arasında.

Vira Haber