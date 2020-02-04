Ambulans 'Yaşam'a' Bodrum Kruvaziyer Limanı sponsor oldu

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding’in bünyesinde yer alan Bodrum Kruvaziyer Limanı, Türkiye'nin ücretsiz olarak hizmet veren ilk ve tek deniz ambulansı 'Yaşam'ın teknik bakım sponsoru oldu.

Bodrum Deniz Kurtarma Derneği bünyesinde bulunan tam donanımlı deniz ambulansı ‘Yaşam’, Bodrum ve çevresinde denizde meydana gelen olaylarda arama kurtarma ve yaralı transferi için büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatına göre dizayn edilen Yaşam ambulansı, olaylara kendi sağlık ekibi ve gerektiğinde resmi 112 ambulans personeli ile müdahale ediyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak en kısa sürede hastaneye sevk imkanı sağlıyor.

“Yaşam ambulansı Bodrum ve çevresi için sağlık güvencesi oldu”

Bodrum Kruvaziyer Limanı, denize indiği tarihten itibaren çok sayıda hayat kurtaran Yaşam ambulansının 2020 yılı boyunca teknik bakımlarını üstlendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bodrum Kruvaziyer Limanı Müdürü Haluk Hızlan, “Bodrum Kruvaziyer Limanı olarak insanı ve insan sağlığını çok önemsiyoruz. Denize indiğinden beri çok sayıda hayat kurtaran Yaşam ambulansı Bodrum ve çevresi için sağlık güvencesi haline geldi. Biz de Yaşam ambulansının öneminin farkındayız ve Deniz Kurtarma Derneği'nin her zaman yanındayız" dedi.

Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karacalar ise "Bu tür destekler olduğu sürece bizler de hayat kurtarmaya devam edebiliriz” dedi.

Vira Haber