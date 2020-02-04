Su samurunun neden öldüğünü incelemeden gömdüler

Zonguldak’ın Alaplı sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar deniz kenarında ölü bir su samuru olduğunu fark etti. Zabıtaya ihbarda bulunan vatandaşlar hangi hayvan olduklarını bilmediklerini söyledi. Su samurunun ölü bulunduğu sahile gelen zabıtalar yaptıkları araştırmada, su samurunun ilçelerinde ilk kez göründüğünü kaydetti.

İlçede ilk defa su samuru gördüklerini belirten Zabıta memuru Berkant Öztorun, "Gelen ihbar üzerine olay yerine gittiğimiz yerde yatan canlının ilk başta ne olduğunu anlayamadık sonra internetten baktığımızda su samuru olduğunu anladık. Bu bölgede ilk defa su samuru görülüyor. Ölü olmasına üzüldük. Su samurunu sahilden alarak uygun bir yere gömdük" dedi.

Vira Haber