Hapag-Lloyd’dan çevreci yakıt

4.402 TEU kapasiteli konteyner gemisi Montreal Express, Rotterdam'da geçtiğimiz günlerde biyoyakıt ile dolduruldu.

Testler ile birlikte yakıtın özellikleri hakkında bilgi edinilip uzun vadeli yol haritası belirlenecek.

Hapag-Lloyd Satın Alma ve Tedarik Kıdemli Müdürü Jan Christensen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Biyodizelin payının, gemideki ekipman ve yakıt işleme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Testler başarılı olursa Hapag-Lloyd filosunda daha fazla gemi bu yakıtı kullanarak çalışabilir" ifadelerini kullandı.

Hapag-Lloyd, filosundaki 231 konteyner gemisi ile 1.7 milyon TEU taşıma kapasitesine sahip.

Vira Haber