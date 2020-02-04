Hapag-Lloyd’dan çevreci yakıt
Alman merkezli deniz nakliye şirketi Hapag-Lloyd, karbondioksit salınımlarını azaltmak için yeni bir adım attı. Şirket, gemilerinden birinde ilk biyoyakıt testini gerçekleştiriyor.
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4.402 TEU kapasiteli konteyner gemisi Montreal Express, Rotterdam'da geçtiğimiz günlerde biyoyakıt ile dolduruldu.
Testler ile birlikte yakıtın özellikleri hakkında bilgi edinilip uzun vadeli yol haritası belirlenecek.
Hapag-Lloyd Satın Alma ve Tedarik Kıdemli Müdürü Jan Christensen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Biyodizelin payının, gemideki ekipman ve yakıt işleme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Testler başarılı olursa Hapag-Lloyd filosunda daha fazla gemi bu yakıtı kullanarak çalışabilir" ifadelerini kullandı.
Hapag-Lloyd, filosundaki 231 konteyner gemisi ile 1.7 milyon TEU taşıma kapasitesine sahip.
Vira Haber
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