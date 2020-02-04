İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Hapag-Lloyd’dan çevreci yakıt
Hapag-Lloyd’dan çevreci yakıt

Hapag-Lloyd’dan çevreci yakıt

Alman merkezli deniz nakliye şirketi Hapag-Lloyd, karbondioksit salınımlarını azaltmak için yeni bir adım attı. Şirket, gemilerinden birinde ilk biyoyakıt testini gerçekleştiriyor.

A+A-

4.402 TEU kapasiteli konteyner gemisi Montreal Express, Rotterdam'da geçtiğimiz günlerde biyoyakıt ile dolduruldu.

Testler ile birlikte yakıtın özellikleri hakkında bilgi edinilip uzun vadeli yol haritası belirlenecek.

Hapag-Lloyd Satın Alma ve Tedarik Kıdemli Müdürü Jan Christensen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Biyodizelin payının, gemideki ekipman ve yakıt işleme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Testler başarılı olursa Hapag-Lloyd filosunda daha fazla gemi bu yakıtı kullanarak çalışabilir" ifadelerini kullandı.

Hapag-Lloyd, filosundaki 231 konteyner gemisi ile 1.7 milyon TEU taşıma kapasitesine sahip.

Vira Haber

Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.