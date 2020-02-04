Koronavirüsüne rağmen madenciler Çin'den vazgeçmiyor

Türk madencilik sektörü, en büyük ihraç pazarı Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle iki ülke arasındaki ticaretin durma noktasına gelmesi nedeniyle Türk madencilik sektörüne etkilerinin büyük olduğunu bu nedenle maden ruhsatlarından kaynaklanan ve 31 Ocak 2020 tarihinde ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza vb. bedelin, mücbir sebep kapsamında Türkiye genelinde ertelenmesini istedi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk madencilik sektörünün Çin'e, 2019 yılında 700 milyon doları doğal taş olmak üzere 1 milyar 350 milyon dolarlık maden ihraç ettiğini, Çin pazarındaki duraklamanın Türk madencilik sektörüne etkilerinin büyük olacağını dile getirdi.

Çin'de 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın koronavirüsü nedeniyle 6-9 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmesi ve sonrasında attıkları adımları anlatmak ve madencilik sektörünün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden beklentilerini anlatmak amacıyla İzmir Hilton Oteli'nde basın toplantısı düzenleyen Kaya, süreci değerlendirdi.

Kaya, "Türk madencilik sektörünü ayakta tutan Çin Halk Cumhuriyeti ile bugüne kadar nasıl ticaret yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde ticaret yapmaya devam edeceğiz. Dost Çin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz, korona virüsünün aşısının bir an önce bulunmasını diliyoruz. Xiamen Fuarı'nın da ertelenmesi ve en büyük pazarımız Çin'de yaşananlar nedeniyle Madencilik sektörüne bir nebze de olsa nefes aldırmak adına madencilik firmalarının Maden Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerinden doğan, maden ruhsatlardan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza vb. bedelin, mücbir sebep kapsamında Türkiye genelinde yeni Maden Kanunu TBMM Genel Kurul gündeminde kabul edilene kadar ertelenmesini, yeni Maden Kanunu'nda da bu konuda düzenleme yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun uzun yıllardır Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığının altını çizen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü; "Fuara 150 Türk firmamız katılacaktı. Fuarın ertelendiği bilgisini salı günü aldık ve hemen kriz masası kurduk. Bu bilgiyi bütün paydaşlarıyla paylaştık. Fuar idaresi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle şu anda yolda olan ürünlerimizin, 25 Şubat’ta Xiamen'de olacak bunlar, depolanması konusunda destek talebimizi olumlu karşıladılar. Ayrıca ihtiyaç olması halinde kullanmak üzere hijyenik koşullara sahip depo konusunda araştırmalarımız da devam ediyor. Fuar katılımcısı firmalarımız ile sürekli iletişim halindeyiz, güncel gelişmeleri sürekli iletiyoruz. Firmalarımızın uçuş programlarında mağdur olmamaları adına THY ile iletişime geçtik. Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor."

Kaya, 31 Ocak 2020'de yapılması gereken yıllık ruhsat bedeli ve devlet hakkı ödemelerin ertelenmesi için bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kaya, "Bu talebimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve tüm hükümet nezdinde karşılık bulacağına tüm kalbimizle inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Vira Haber