En büyükler Boat Show’a hazır!

Türkiye'nin ilk resmi yat satış firması olarak kurulan Karina Marine Group, Azimut Yachts, Numarine, Fairline ve Williams Jet Tenders gibi dünyanın önde gelen markalarının temsilciliğinin yanı sıra geniş portföyü ve uluslararası kurumsal bağlantılarıyla ikinci el tekne alım-satımı hizmeti de veriyor. Karina Marine Group, tecrübeli kadrosuyla teknik servis, sigorta, taşıma ve danışmanlık alanlarında müşteri taleplerini de karşılıyor.

En değerli elmas Azimut 66

Stefano Righini tarafından elmas şeklinde tasarlanan Azimut 66'nın ön güvertede bulunan güneşlenme alanı, özel elektrikli bimini mekanizması sayesinde zahmetsizce gölgeye ulaşma imkânı sağlıyor. Karbon fiber kullanımı ile 28 metrekarelik yaşam alanı sağlayan Azimut 66, sınıfının en büyük Flybridge'ine sahip.

İç tasarımda kullanılan yüksek kalite cam, mermer ve paslanmaz çelik gibi materyaller, teknede lüks bir ambiyans sağlanmış. Salonda bulunan yemek masasının konumu deniz üstünde eşsiz bir yemek deneyimi yaşatıyor.

26 XP serisi Numarine'in çok satanları arasında

Geniş bir salon, dev bir flybridge, 5 metreye kadar bot alabilen hidrolik platform, birçok misafirinin aynı anda keyifle zaman geçireceği baş üstü alanı ve inanılmaz sessizliği Numarine 26 XP'in en önemli özelliklerinden sadece birkaçı. Sadece iki buçuk yıl içinde toplam 10 adet satılma başarısı gösteren 26 XP, deplasman ve yarı deplasman olarak seçilebiliyor.

26 XP, 6.60 metrelik eni boyunca yerleştirilmiş master ve VIP kabinlerle birlikte toplam dört adet kabine sahip. Tekne severler tarafından yoğun ilgi gören Numarine 26 XP, CNR Avrasya Boat Show'un 1. Hall'inde Numarine Flybridge serisinin de başlangıç boyu olan 62 FLY ile beraber sergilenecek.

Deniz severlerin yeni gözdesi Squadron 68

Fairline Squadron 68, birçok ödül sahibi ünlü tasarımcı Alberto Mancini imzasını taşıyan markanın Squadron serisinin amiral gemisi olarak çoktan yerini aldı. En son teknolojilerle tasarlanan, yüksek kaliteli malzemeler, Vripack mühendisliği ve İngiliz el işçiliğini barındıran 68ft boyundaki bu tekne, deniz severlerin yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor.

Geniş yüzme platformu sayesinde Williams 325, jet ski, şezlong gibi denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarmayı sağlıyor. Ana güvertede bulunan mutfağı, genişletilmiş VIP ve 2 metre tavan yüksekliğine sahip Master kabini ile muazzam ölçülere sahip flybridge oldukça iddialı. Üç veya dört kabin seçeneği sunan bu tekne tamamen kişiye özel olarak da yeniden şekillendirilme imkânına sahip.

Vira Haber