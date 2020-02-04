Gemi ve yat sektörü ihracatta yükselişte

2019 yılını bir önceki yıla kıyasla %5,2 ihracat artışı ile toplam 1 milyar 42 milyon dolarlık ihracat tutarı ile tamamlayan Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 2020 yılına da hızlı bir giriş yaptı.

Yılın ilk ayında toplam 108 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör 2018 yılı Ocak ayına kıyasla %18’lik ihracat artışı gerçekleştirmiş oldu. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği %21’lik ihracat artışı yapan Halı sektörünün ardından Türkiye’de Ocak ayında en çok ihracat artışı yapan sanayi sektörü olmayı başardı. Tüm sektörler içerisinde de Süs Bitkileri, Yaş Meyve Sebze, Halı ve Fındık sektörlerinin ardından 5. En büyük ihracatçı sektör oldu.

En çok gemi ve yat ihracatının yapıldığı ülke yine Norveç oldu

2019 yılı Ocak ayında yapılan ihracatın 40.2 milyon doları feribot ihracatı, 29.6 milyon doları römorkör ihracatı, 23.5 milyon doları diğer gemi ve tanker tipleri, 12.2 milyon doları yat, 3.2 milyon doları da yan sanayi ihracatı olarak kaydedildi.

Türk gemi, yat ve hizmetleri sektörünün Ocak ayındaki ihracatının en çok gerçekleştirildiği ülke ihracatın yarısının yapıldığı Norveç oldu.

Vira Haber