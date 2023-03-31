Amsterdam - Porto arasında sürdürülebilir yelkenli feribot hizmeti başlıyor

Kargo komisyoncuları ve seyahat acentelerinden oluşan uluslararası bir ortaklığın Amsterdam ve Porto arasında Birleşik Krallık ve Fransa’da yer alan bazı kruvaziyer limanlarına da uğrayacak şekilde yeni bir yelkenli feribot hizmetinin sağlanması üzerine iş birliği yaptığı duyuruldu.

Söz konusu iş birliği kapsamında; EcoClipper adı verilen projenin ilk sürdürülebilir hat hizmeti olarak 22 Nisan 2023'te faaliyete geçeceği ve iki direkli geminin ticaret ve seyahat rotasına giren ilk yelkenli gemisi olacağı ve 12 yolcuya kadar maksimum yaklaşık 70 metreküp kargo alabileceği ve bu yeni seyahat hattının Amsterdam, Penzance, Porto, Noirmoutier, Saint Nazaire, Torquay, Londra ve Scheveningen limanlarına tarifeli seferler (yılda üç gidiş-dönüş) düzenleyeceği ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak kurulan proje konsorsiyumunca yapılan açıklamada, proje ortaklarının kendi alanlarında sürdürülebilir seyahat konusunda uzmanlaştığı, yelkenli gemilerde sürdürülebilir seyahatin öncülüğünün COVID-19 salgını öncesi başlatıldığı, ortaya konan çalışmalar neticesinde gezginlerin talebinin gemi arzından üç kat daha fazla olduğunun ortaya çıktığı, salgın sonrası Avrupa'da “uçuş utancı” (flight shame) olarak bilinen bir uçuş karşıtı hareketin geliştiği, bu açıdan son zamanlarda uzun mesafeli tren yolculuğuna önemli oranda bir talebin bulunduğu ve yakın gelecekte yelkenli gemilere geçiş yapılmasının öngörüldüğü, gerçekleştirilecek bu yeni hizmetin Avrupa Komisyonu'nun deniz taşımacılığındaki sera gazlarını 2030 yılına kadar %55 oranında azaltma hedefiyle tutarlılık taşıdığı ve buna ilaveten Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa ve Portekiz arasında sürdürülebilir ve emisyonsuz seyahat imkanlarına yönelik artan talebi karşılamayı hedeflediği ifade edildi.

Vira Haber