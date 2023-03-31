Los Angeles, Tokyo ve Yokohama limanları yeşil koridor anlaşmasını kabul etti

Yeşil denizcilik koridorlarının (green shipping corridors) denizcilik endüstrisinin karbondan arındırma stratejisinin önemli bir parçası haline geldiği vurgulanarak anılan limanların verimliliği arttırmak için tedarik zincirinin dijitalleştirilmesi (digitalization of supply chain) dahil olmak üzere çevresel ve sürdürülebilirlik girişimleriyle ilgili en iyi uygulamaları paylaşmayı ve iş birliği yapmayı kabul ettiği belirtildi.

Söz konusu liman idareleri tarafından yapılan açıklamada devamla; Los Angeles, Tokyo ve Yokohama Limanları arasında ticaret yolları boyunca karbon emisyonlarını azaltmak, düşük ya da sıfır karbonlu gemileri ve yakıtları teşvik etmek için yeşil denizcilik koridorunun oluşturulmasının planlandığı, Los Angeles Limanı’nın Japonya’nın en büyük ticaret ortaklarından olduğu ve ticaret yolunun karbondan arındırma çalışmalarının her iki liman için de çok önemli olduğu, bu nedenle anlaşmanın ortak bir hedef doğrultusunda ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğu, anlaşmanın tedarik zinciri optimizasyonu ve çevresel sürdürülebilirliğin ötesindeki konularda da iş birliğini içerdiği, diğer özel iş birliği alanları arasında sıfır emisyonlu araçların, kargo elleçleme ekipmanının ve gemilerin test edilmesi ve konuşlandırılması; enerji kullanımı ve alternatif enerji kaynaklarının keşfedilmesi; gemi ve nakliye araçlarının için endüstriyel kirliliği azaltma teknolojileriyle ilgili girişimlerde iş birliği yapılmasının da yer aldığı ifade edildi.

Vira Haber