Nükleer enerjili gemi tasarımı açıklandı

Güney Kore haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, anılan firmanın Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kurup başkanlığını yaptığı nükleer enerjiyi geliştirme şirketi TerraPower ile 30 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı ve bu anlaşma sonrasında nükleer hedeflere bağlı çalışmaların sonuç verdiği ifade edilerek elde edilen gemi tasarımının 60 MG gücünde 4 adet küçük modüler reaktör (small modular reactor-SMR) etrafında çalışacağı, SMR’nin elektrik çıkışı 300 MW'tan az olan bir nükleer reaktör olduğu, şirketin SMR ile çalışan bir gemi planının ilk kez ayrıntılı olarak açıklandığı ve yapılan anlaşma çerçevesinde üretilecek geminin açık deniz nükleer enerji santrallerinde ve nükleer deniz tahrik projelerinde (nuclear marine propulsion projects) nükleer enerji alanındaki teknik uzmanlığı artıracağı ifade edildi.

Vira Haber