Filtreleme ve karbon yakalama sistemi onay aldı

Singapur merkezli teknoloji firması tarafından yapılan açıklamada, yerleşik bir egzoz gazı filtreleme sistemine bir karbon yakalama ve depolama modülünün geliştirilerek (Carbon capture and storage module) yerleştirildiği, söz konusu ekipmanın yakıt içerisindeki sülfür ve partikül maddeyi %99 oranında filtreleyebildiği ve böylelikle gemi makinalarından kaynaklanan karbon emisyonlarının %40'a kadar olan oranının yakalanabildiği duyuruldu.

Söz konusu sistemin ilgili firmanın filosundaki 20’den fazla gemiye kurulmuş olduğu ve yapılan başvuru neticesinde Amerikan Denizcilik Bürosu (American Bureau of Shipping-ABS) tarafından prensip olarak açık deniz gemilerinde karbon yakalama sistemine onay verildiği belirtilerek karbondioksit emisyonunu yakalama oranı bakımından ilerlemenin dikkate değer olduğu kaydedildi.

ABS yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, onay verilen teknolojinin kükürt ve partikül maddenin %99'unu filtreleyen prefabrike bir gaz temizleme sisteminden oluştuğu, gemide karbon yakalama konusunun endüstrinin karbonsuzlaştırılması çabasında kritik bir teknoloji olduğu, filtreleme sisteminin ABS'nin yerleşik karbon yakalama gerekliliklerini karşılayarak önemli ölçüde ilerleme vaat ettiği vurgulandı.

Buna ilaveten, firma tarafından sistem kapsamında sürdürülen çalışmaların devamında karbon yakalama ve depolama modülüne kıyıya taşınan karbondioksit pilini (CO2 battery) şarj etme özelliğinin ekleneceği ifade edildi.

Vira Haber