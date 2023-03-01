UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy’dan Lojistik Sektörü Analizi

Değerlendirmesinde dünya ticaretindeki rota değişimi ve alternatif yeni üretim merkezi arayışlarının pandemi sonrasında başladığını, bugün gelinen noktada ise dünya ticaretinin yeni rotalar aramaya devam ettiğini kaydeden UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, şöyle devam etti:

"Dünya ticaretindeki rota değişimi ve alternatif yeni üretim merkezi arayışları pandemi sonrasında başladı ve bugün gelinen noktada dünya ticareti yeni rotalar aramaya devam ediyor. Bu nedenle Türkiye’nin ABD ve AB ülkelerine yaptığı ihracat ve deniz-karayolu taşımacılığı arttı. Düzenli konteyner taşımacılığında rotaların değişmesine neden olan bir diğer etken ise, Rusya-Ukrayna Savaşının başlaması oldu. Ukrayna limanları, konteyner gemileri için kapanırken, batılı konteyner şirketlerinin çoğu Rusya limanlarına seferlerini durdurdu. Böylelikle Türkiye limanları Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri için aktarma limanı haline geldi. Ayrıca Batılı şirketler için kuzey rotası alternatiften çıkınca, Avrupa’nın yükleri karayolu ile Türkiye üzerinden Türkî Cumhuriyetlere taşınmaya başlandı. Küresel ticaretteki değişim Türk lojistik sektörünün lehine bir süreç olarak gelişti ancak ağırlıklı taşımacılığın batının ambargo kuralları dikkate alınarak yapılmaya devam ediyor.

Küresel ticaretteki en ciddi rota değişimi, petrol taşımacılığında oldu. AB ülkelerinin Rus petrol ve gazına alternatif arayışı, gemilerin de rotalarını değiştirmesine neden oldu. AB, enerji ithalatında yüzünü Ortadoğu ve Afrika’ya dönerken, Rusya’nın enerji ihracatı Uzakdoğu’ya yöneldi. Rusya'nın savaş döneminde Hindistan'a deniz yoluyla ham petrol ihracatı 14, Çin’e ise bir buçuk katına çıktı. Çin’in 2022 yılı boyunca ikili ticaret hacmini en fazla artırdığı ülke Rusya oldu. Çin’in Rusya ile dış ticaret hacmi yüzde 29 artışla 190 milyar dolara çıktı.

İki ülke arasında artan ticaret hacmiyle birlikte, batılı operatörlerin Rusya hatlarını durdurması sonrasında fırsatları değerlendirmek adına yerli firmalarımız Çin limanlarına düzenli konteyner hatları açmaya başladılar. Böylelikle ağırlıklı olarak Avrupa ve Afrika rotasında çalışan Türk konteyner armatörleri, Amerika hattından sonra, servislerini Uzakdoğu’ya kadar uzatmış oldu, ancak Uzakdoğu pazarı dünyanın en büyük operatörlerinin rekabet sahası olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu büyük pazarın en büyük oyuncuları filolarına kattıkları yeni gemilerle ticaret rotalarındaki değişime hazırlık yapmakta ve pazar paylarını artırma hedefi ile oyun kurucu olma vasıflarını devam ettirmekteler.

NAVLUNLARDAKİ DÜŞÜŞ REKOR SEVİYELERDE

ABD, AB ve artarak devam eden grev dalgasının toplumsal düzeyde en sert yaşandığı İngiltere gibi ülkelerde yaşanan resesyon küresel deniz taşımacılığını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Resesyonun yaşandığı koşullarda navlunların ve taşımacılık şirketlerinin gelirlerinin düşmesi şüphesiz tüm ekonomik faaliyet alanlarında olduğu gibi taşımacılıkta da sürpriz bir durum değil. Bu nedenle küresel konteyner operatörleri de değer kaybetmeye devam ediyor. Bu yıl konteyner firmalarının karlarında bir önceki yıla göre ciddi düşüşler olacağı öngörüler arasında; hatta bu düşüşlerin yüzde 40, yüzde 50’ler civarında olabileceği tahminleri yapılmakta.

Bir başka tarihî düşüş Baltık Kuru Yük Endeksi’nde yaşanıyor. ABD-Çin ticaret savaşları ve Çin-Tayvan gerginliğinden dolayı Asya ülkelerinin tedirginliği, navlunların ve gemi kiralama bedellerinin düşüşündeki önemli etkenler arasında görülüyor. 2022 yaz aylarında üç binin üzerinde olan Baltık Kuru Yük Endeksi 600 seviyelerine kadar geriledi. Ancak Çin’in reel ekonomisini destekleyici paketler açıklaması halinde Baltık Kuru Yük Endeksi’nde yukarı yönlü bir çıkış yaşanması ihtimaller arasında görülmekte."

Deniz Ticareti Dergisi