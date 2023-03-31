“SGS Olarak Gündemi Takip Eden Değil; Takip Edilen Tarafta Duruyoruz”

Dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu olan SGS, uluslararası uzmanlardan oluşan ekibi ile müşterilerinin operasyonlarını geliştirmeye, riski azaltmaya ve akıllı çözümler geliştirmeye yardımcı olmaya devam ediyor. 160 ülkede denizcilikle ilgili operasyonlar gerçekleştirdiklerini ve denizcilik hizmetlerine ihtiyaç duyulan her limanda bir SGS ofisine ulaşılabileceğini söyleyen SGS Türkiye Çevre Servisleri İş Geliştirme Müdürü Melda Amber Arslan, Deniz Ticareti Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Çevre, iklim krizi, yeşil gemiler, yeni teknolojiler herkesin gündeminde. Siz çok eski ve köklü bir kuruluş olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kesinlikle hepimizin gündeminde. Dünya bu konuları düşünüyor, tartışıyor, önlem alıyor ve iyileştirici faaliyetlerde bulunuyor. Geçmişte yaşanan büyük çaplı çevre kazalarından çıkarılan dersler, teknolojinin gelişmesine ivme katıyor. İklim kriziyle mücadele etmek için bireysel olarak birçok adım atabiliriz. Ancak en etkili çözümler küresel düzeyde politika değişiklikleriyle gerçekleşebilir. Ülke temsilcilerinin, hükümetlerin, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının zincirin en uç noktası olan bireylere dokunup yaşam tarzlarını doğaya hassas hale getirebilmesi için birlikte çalışması gerekiyor. Hem ülkemizin hem dünyanın alanında lider kuruluşu SGS olarak; gündemi, teknolojiyi ve gelişmeleri takip eden değil, takip edilen tarafta duruyoruz. Bilimsel gelişmelerin bizzat içinde bulunarak gezegenimize sürekli fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Son dönemde masamızda önemli konu başlıkları var… Balast suyu ile ilgili gelişmeler, yeni yakıtlar konusu, yeni türlerin taşınması bütün bunlar laboratuar hizmetlerini öne çıkarıyor. Bu alanda farkınız nedir?

SGS Türkiye olarak dijital dönüşüm bizim için çok önemliydi ve son senelerde tüm dönüşümümüzü tamamladık diyebiliriz. Türlerin taşınması, floraların bozulması gibi konuları önlemek için öncelikle bunu takip edebilmek gerekiyor. Biz globalde bu alanda gerekli olan analiz metodlarını geliştirdik. Balast suyu veya daha birçok yolla yer değiştirebilecek biyoçeşitliliği veya belirli türleri incelemek ve izlemek için meta barkodlama adı verilen moleküler bir teknik kullanarak ve bunu yeni nesil dizilem ile birleştirerek aynı anda birden fazla organizmayı taramak için tek bir çevresel numune kullanabiliyoruz. Tek bir numune ile türlerin varlığını belirleyebiliyor ve belirli bir alan için göreceli bolluğu (çeşitliliği) tahmin edebiliyoruz. SGS’de, sürdürülebilirliğin desteklenmesine ve işletmelerin iddialı hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak yenilikçi çözümler geliştirmek için E-DNA (Environmental DNA) sistemini uyguluyoruz. 2050 için düşük karbonlu girişimler ve biyoçeşitlilikte net sıfır kayıp için bu moleküler aracımız, hassas habitatlardaki biyoçeşitlilik değişikliklerini izlemek ve takip etmek için en ideal çözümdür. E-DNA biyoçeşitlilik gözleminde insana bağlı hataları ortadan kaldırmakta, zamanda ve kapitalde maksimum tasarrufu sağlamaktadır.

Uluslararası taşımacılık sektörünün en önemli ayağı olan deniz taşımacılığı, uluslararası ticaretin neredeyse %90’ından sorumlu. Bu anlamda SGS’nin denizcilik hizmetleri neden tercih edilmeli desek, neler söylersiniz?

SGS tercih edilmeli çünkü SGS gerçek anlamda global bir firma. 160 ülkede denizcilikle ilgili operasyonları gerçekleştiriyor ve denizcilik hizmetlerine ihtiyaç duyulan her limanda bir SGS ofisine ulaşılabilir. Operasyonel ağın geniş ve sağlam olması bir kuruluşun gücünü gösterir. Ofis ağımızın yoğun olması, dijital ekonominin beş unsuruna hizmet verebilmemizin temelini oluşturuyor. Müşterilerimiz kaliteli hizmete daha kolay, daha hızlı, daha iyi ve daha ucuza ulaşabiliyorlar. Bunu da gerek vizyonu gerek ekonomik gücüyle sadece SGS sağlamaktadır. Bu durumda siz de SGS’yi tercih etmez miydiniz?

Deniz taşımacılığında kullanılan yağların da – yakıtların da çevreye olan etkisi yadsınamaz. Bu konuda çalışmalarınız var mı? Ne tür analizler yapıyorsunuz?

Taşımacılığın her alanında (elektrikli otomobiller hariç) şu anda fosil yakıtlar kullanılıyor. Motorlu araçların ve dişli aletlerin olduğu her yerde de yağ kullanılması kaçınılmaz. Denizcilikte kullanılan yağlar, otomotiv yağları, endüstriyel dişli ve sistem yağları, türbin, hidrolik ve trafo yağları ile gresler analiz yaptığımız başlıca matrisler. Kullanılmış yağ analizleri; madeni yağlarda biriken metal ve diğer kirliliklerin konsantrasyonundaki değişiklikleri saptayarak, makinelerdeki potansiyel sorunlara dair erken bir uyarı sağlar. SGS Dilovası OCM (Oil Condition Monitoring) Yağ Analiz Laboratuvarı, gerek analizleri gerçekleştiren uzman kimyagerler gerekse yorumlama hizmetini veren mühendisleriyle madeni yağların, greslerin ve hidrolik sıvıların analiz edilmesine yönelik son teknolojileri bir araya getirmektedir. Çeşitli uygulamalarla mobil veya web üzerinden tüm analiz sonuçları incelenerek ekipman kondisyonunun durumu takip edilmektedir.

Benzer şekilde elektrikli araçların şarj ekipmanlarının denetimlerini yapmaktayız. Temennimiz; fosil yakıtların en kısa zamanda terk edilmesi, yeşil enerji yatırımlarının artırılmasıdır.

Gelecek nesillerimiz için sürdürülebilir bir yaşam inşa edebilmek adına SGS ne yapıyor diye sorsak, neler söylersiniz?

Birilerine liderlik etmeniz için önce kendinizi değiştirebiliyor olmalısınız. SGS çok büyük ancak asla hantal bir yapıya sahip olmadı. Biz sürekli değişiyoruz. Sürdürülebilirlik alanında da dijital dönüşümde olduğu gibi önce kendimizi değiştirdik; laboratuvarlarımızı, çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı operasyonel bütünlük içinde sürdürülebilir yaşama motive ettik. Dışarıda ise müşterilerimizi eğitiyoruz. Çalışma alanları ne olursa olsun, sürdürülebilirliği anlatıyor, projelerine Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini angaje etmelerine yardımcı oluyor, raporlarımızla müşterilerimizi teşvik ediyoruz.

2020 Sürdürülebilirlik Hedeflerimizin başarısını temel alarak daha da iddialı hedeflere ulaşmak istiyoruz. Toplum üzerindeki olumlu etkimizi en üst düzeye çıkarmak için, 2023 ve 2030 için üç farklı alanda üst düzey ve spesifik hedefler belirledik: daha iyi yönetişim, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir gezegen.

Hedeflerimize ulaşmak için 2023 iş stratejimizle uyumlu 2030 için uzun vadeli hedefler ve 2023 için kısa vadeli hedefler belirledik. Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz 2030, tüm değer zincirimizi ele alıyor. Bu, yalnızca doğrudan operasyonlarımızda ve tedarik zinciri yönetimimizde yarattığımız değere değil, aynı zamanda Sürdürülebilirlik Çözümlerimiz aracılığıyla sağladığımız değere de odaklanmamızı sağlıyor. 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerimizin nihai amacı, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ölçülebilir bir katkı sağlamak ve nihayetinde topluma değer katmaktır.

Endüstri alanındaki çalışmalarınız neler? Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyorsunuz. Bu alanda yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Endüstri ve Çevre Bölümü olarak yeni ve niş çalışma alanlarıyla alakalı firma satın almaları gerçekleştiriyoruz. Örneğin; TransitNet uygulamamız; lojistik sektörüne hizmet veren yan bir lojistik şirketi konumunda olarak, ülkemizin ortak konvansiyonuna halihazırda 28 AB, 4 EFTA ülkesiyle birlikte ortak transit konvansiyona üye olmadan önce biz Türk lojistik sektörünü AB gümrüklerine ulaştırmayı hedefledik. Bu amaçla oluşturduğumuz yazılım sayesinde gerek Türkiye gerekse AB gümrüklerine vermiş olduğumuz kapsamlı teminatlar sayesinde, Türk taşımacılığının gümrük idarelerine vermiş olduğu beyannameleri en ekonomik, en hızlı ve en verimli şekilde kullanmalarını sağlayacak bir altyapı oluşturduk. Gümrükle ilgili her türlü hizmeti kendi personelimizle vermekteyiz.

SGS Çevre ve Ölçüm Laboratuarlarında özellikle denizcilik sektörü ile ilgili ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

SGS Dilovası Çevre Laboratuvarımızda denizcilik sektörüne birçok alanda analiz hizmeti veriyoruz. Sintine suyu, balast suyu, scrubber suyu, soğutma suyu, atıksu ve deniz suyu gibi matrislerde analizler yapıyoruz. Ayrıca gemilerde çevre ve iş güvenliğine uygunluk denetimleri, bağımsız gözetim ve kalite kontrol servisleri, asbest denetimi, analizi ve söküm işleri verdiğimiz hizmetleri özetleyebilir.

Son olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Biz SGS, yani bağımsız bir denetim, gözetim, belgelendirme ve test hizmetleri sağlayan saygın ve lider bir kuruluş olarak, varlık bütünlüğü ve yönetimine önem veriyor ve uyguluyoruz. Aynı şekilde ülkemizde de varlık bütünlüğüne dikkat çekilerek, memleketimizin yaşam döngüsünün her aşamasında güvenli, etkili ve verimli bir şekilde ilerlemesini temin için doğru süreçlerin, prosedürlerin ve araçların yerinde kullanılmasının sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu zor günleri her zaman olduğu gibi birlikte, barış ve koordinasyon içinde atlatmayı, maddi ve manevi yaralarımızı en kısa zamanda sarmayı arzu ediyoruz.