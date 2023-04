Bodrum açıklarındaki yarışlarda dereceye girenlere kupaları verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5'inci ayağı ödül töreniyle sona erdi.

Yedi etaptan oluşan organizasyonun beşinci ayak yarışlarına 25 teknede 220 sporcu katıldı. Her ayağı iki günü kapsayan organizasyonda, dün IRC-A ve IRC-B sınıfındakiler iki, destek sınıfındakiler ise bir yarışta mücadele etti. Yelkenciler, ikinci gün ise Bodrum ile Karaada arasında kurulan yaklaşık 14 millik parkurda yelken açtı.

Çarpışan iki tekneden birinin battığı ikinci gün yarışlarının ardından ödül töreni düzenlendi. Marina Yacht Club'daki ödül töreninde, üç sınıf ve farklı kategorilerde dereceye girenler açıklanarak kupaları verildi.

Ödül töreninde konuşan BAYK Komodoru Şenkar Öztüzün, Bodrum'da 20 yıldan daha fazla süredir yarış yaptıklarını ve bazı günler farklı hava koşulları nedeniyle hasarlar yaşadıklarını söyledi.

Öztüzün, batan tekneye ilişkin, "Kulübümüzün kurulduğundan beri bütün yarışlara eksiksiz katılan bir ekip. Umarım onlar da yeni tekneleri ile tekrar aramıza katılacaklar. Tek tesellimiz herhangi bir yaralanma yaşamadık. Umarım böyle sıkıntılı günler tekrar yaşanmaz." dedi.

Beşinci ayak yarışlarında, IRC-A'da "Lemon", IRC-B 1'de "Passion 2 Lobster Sailing Team", IRC-B 2'de "Nora Infinia", IRC-B 3'te "Layd Sollare" ekipleri birincilik elde etti.

Destek 1'de ise "Singlestar", destek 2'de de "Just Sail Just Happy" ekibi birinci oldu.

Organizasyon 15-16 Nisan'da 6'ncı ayak yarışlarıyla devam edecek.

