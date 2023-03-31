Denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu için ön anlaşma sağlandı

Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasında yapılan ön anlaşmanın ardından yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtların yaygınlaşmasıyla, Avrupa Birliği’nde (AB) denizcilik sektörünün karbon ayak izinin azalması öngörülüyor.

Avrupalı gemi sahipleri, FuelEU Maritime Yönetmeliği’nin iklim hedeflerini olumlu karşılamakta olup, bu yönetmeliği denizcilik sektöründe enerji dönüşümü için doğru koşulların oluşturulmasına yönelik temel bir basamak olarak görüyor. Ayrıca Avrupalı gemi sahipleri, uygun yakıt altyapısı mevcut olmadığında gemi sahiplerinin cezalandırılmaması için kıyıda güç kaynağı (On-shore Power Supply-OPS) gerekliliklerinin Alternatif Yakıt Altyapısı Yönetmeliği (Alternative Fuel Infrastructure Regulation-AFIR) hükümleriyle uyumlu hale getirilmesinden memnuniyet duyuyor.

AB’nin “Fit for 55” mevzuat paketinin önemli bir parçası olan “FuelEU Maritime” girişiminin ana hedefinin yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtlara olan talebi ve bunların tutarlı kullanımını artırmak ve denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltırken, deniz trafiğinin sorunsuz işleyişini sağlamak ve iç pazarda bozulmaları önlemek olduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu yönetmelik, sektörün enerji geçişine yönelik olarak kullanılabilecek yakıtlar konusunda sektöre net iklim hedefleri ve rehberlik sağlıyor. Bu hedeflere ulaşmak için Yönetmeliğin temiz yakıt üretimini teşvik etmesi esas olup, Yönetmelik üzerinde mutabık kalınan anlaşma metni, yakıt tedarikçilerine daha merkezi bir rol verilmesi konusunda atılmış bir adım olarak görülüyor. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin, Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin revizyonu için devam eden müzakereler kapsamında temiz denizcilik yakıtları için yakıt tedarikçilerine ilişkin bağlayıcı hedefler üzerinde düşünmesi olumlu karşılandı.

Bahse konu yönetmeliğin, deniz taşımacılığını AB’nin 2030 ve 2050 iklim hedeflerinin merkezine almayı amaçladığı bilinmekte olup Avrupa İklim Kanunu’nun yerine getirilmesinde temel bir rol oynaması bekleniyor.

Vira Haber