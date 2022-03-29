Anadolubank ve ASELSAN’dan Stratejik İş Birliği

Türk bankacılık sektörünün dinamik ve saygın kurumları arasında yer alan Anadolubank, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesindeki, Türkiye’nin en önemli savunma elektroniği kuruluşu ASELSAN ile Tedarikçi Finansmanı Sistemi anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında ASELSAN tedarikçileri, alacaklarına karşılık gelen nakit ihtiyaçlarını önceden belirledikleri vadede karşılayarak hızlı, kolay ve uygun maliyette finansman imkanından yararlanabilecek. Anadolubank, Tedarikçi Finansmanı Sistemi’nin sunduğu finansal çözümlerle ASELSAN tedarikçilerinin üretim hacimlerini artırırken ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

Tedarikçi Finansmanı Sistemi üretimde güçlenmeyi destekleyecek

ASELSAN ile yapılan Tedarikçi Finansman Sistemi anlaşması hakkında konuşan Anadolubank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yiğit, “Anadolubank olarak, firmalarımızın hem tahsilatlarını hem ödemelerini kolaylaştırmaya yönelik ürünlerimizle; hacmimizi, farklı sektörlerle temasımızı ve servis sağladığımız müşteri sayımızı artırmaya devam ediyor, katma değer üretimi sağlayan iş birliklerini de son derece önemsediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bu kapsamda, son olarak ülkemizin en değerli savunma sanayi kuruluşlarından ASELSAN ile Tedarikçi Finansmanı Sistemi sözleşmesi imzaladık. Bu sayede, ASELSAN tedarikçilerinin finansal ihtiyaçlarını mümkün olan en avantajlı şekilde gidermenin yanı sıra üretim verimliliklerini destekleyerek savunma sanayi için de bir artı değer yaratmış olacağız. Dolayısıyla, toplumsal ekonomik kalkınmanın yapı taşlarından olan üretimi güçlendirmeyi destekleyecek bu iş birliğini hayata geçirmekten ötürü büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bağımsız teknolojiler için tedarikçilerle güç birliği

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, “Tedarikçilerimizin finansal sürdürülebilirliğini ülkemiz açısından stratejik bir mesele olarak görmekteyiz. Ülkemizin ihtiyacı olan kritik teknolojilerin millileştirilmesi konusunda tedarikçilerimiz en önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. Güç birliği yaparak geleceğe ilerlediğimiz tedarikçilerimizin finansal ihtiyaçları noktasında çalışmalar yürütüyoruz. ASELSAN olarak sektörümüzdeki paydaşlarımız ve değerli iş ortaklarımızla omuz omuza çalışarak her alandaki iş birliklerimizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Yeni iş birliğimizin tedarikçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

