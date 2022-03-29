DFDS Akdeniz İş Birimi “Ekonomide Yeni Rota: Lojistik” Zirvesi Gerçekleştirdi

DFDS Akdeniz İş Birimi, Altınbaş Üniversitesi ev sahipliğinde, “Ekonomi Dünya” dergisi tarafından düzenlenen “Ekonomide yeni rota: lojistik zirvesi” kapsamında; “Lojistik’te yeni ve yükselen trendler & sürdürülebilirlik” konulu panelde global düzeyde sürdürülebilirlik hedefleri paylaştı. Ekonomi Dünya Dergisi tarafından düzenlenen zirve; Altınbaş Üniversitesi, Gayrettepe Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Altınbaş Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özsoy; zirvede kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü lojistik sektörünün desteğiyle yaratabileceklerini ifade etti.

DFDS Akdeniz İş Birimi adına panelde konuşmacı olarak yer alan DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga şöyle konuştu: “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak sürdürülebilirlik vizyonuyla çevresel ayak izimizi kademeli bir biçimde azaltarak 2050 yılına kadar iklim nötr duruma gelmeyi taahhüt ediyoruz. 2030 yılında Karbon (CO2) emisyonlarını %45 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ayrıca ilk yeşil gemimizi, en geç 2025’te suya indirme hedefimiz var.”

Öte yandan, DFDS global düzeyde sektörün ve dünyanın geleceği için gemilerinin daha uzun süre daha verimli çalıştırılmasını sağlayan yeni teknolojik gelişmelerden de faydalanıyor.