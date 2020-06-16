'Anıt Ağaç'lara Yenileri Eklendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yöre tarihinde özel bir yere sahip olan anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için önemli adımlar atıyor.

Bu doğrultuda Bakanlık tarafından, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde bulunan 650 yaşındaki doğu çınarı, Konya'nın Seydişehir ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bulunan 400 yaşındaki Türk meşesi ile Antalya'nın Kemer ilçesi Yaylakuzdere Mahallesi'nde yer alan 1000 yaşında ve 4 metrenin üzerinde gövde çapına sahip doğu çınarı anıt ağaç olarak tescillenerek, korumaya alındı.

Bu anıt ağaçların tescil edilmesi ile korumaya alınan anıt ağaç sayısı 1000'e ulaştı. Geçmişten bugüne tescil edilen toplam anıt sayısı ise 9 bini geçti.

Vira Haber